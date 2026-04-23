‘Nước’ và những kết nối vượt khỏi sân khấu của Last Fire Crew

Tác phẩm vũ đạo “Nước” không chỉ là sản phẩm mới mà còn đánh dấu bước chuyển trong cách Last Fire Crew tiếp cận ngôn ngữ chuyển động.

Nếu trước đây, Last Fire Crew được biết đến với chuyển động gai góc và năng lượng bứt phá thì lần này, “Nước” mở ra thử nghiệm khác. Vẫn giữ tinh thần hip-hop đặc trưng, nhưng chất liệu mới đưa nhóm đến trạng thái mềm mại và uyển chuyển hơn. Mỗi chuyển động không chỉ cần sức mạnh, mà còn đòi hỏi sự kiểm soát và cảm nhận tinh tế.

Được thực hiện trong khuôn khổ chiến dịch “Nhấn kết nối - Bật thay đổi” với sự đồng hành của Liên minh châu Âu, “Nước” tiếp cận những câu chuyện về con người và môi trường theo cách riêng. Không đi theo lối kể trực diện, nhóm sử dụng ngôn ngữ cơ thể để đưa người xem vào dòng chảy. Đó là nơi mọi thứ vận động, biến đổi và dần tìm thấy điểm giao thoa giữa con người và tự nhiên.

Zjzu, Quốc Tít, Bống Play Bang và Anh Mỹ - 4 gương mặt đại diện từ Last Fire Crew - chia sẻ về hành trình phía sau “Nước”, cách họ bước ra khỏi vùng quen thuộc và nhìn lại vai trò của nhảy múa - không chỉ là hình thức biểu đạt cá nhân, mà còn mở ra khả năng kết nối rộng hơn với thế giới xung quanh.

Màu sắc mới của Last Fire Crew

- Có vẻ khá lâu rồi Last Fire Crew mới trở lại với sản phẩm tập thể. Các bạn có cảm xúc như thế nào?

- Zjzu: Cũng một khoảng thời gian khá dài, nhóm mới cùng ra mắt dự án tập thể. Với sản phẩm lần này, chúng tôi vừa quen thuộc vừa mới lạ. Cảm giác quen thuộc là khi vẫn được làm việc cùng những người anh em gắn bó lâu năm, đặc biệt là đạo diễn Phương Vũ. Điều mới lạ là sự góp mặt của những thành viên thuộc thế hệ Last Fire mới nhất. Tôi rất háo hức và tự hào khi thấy các thế hệ được gắn kết và kết hợp trong một sản phẩm được tập luyện và đầu tư kỹ lưỡng.

Các thành viên Last Fire Crew tập luyện vũ đạo cho tác phẩm “Nước”.

- Last Fire Crew thường được biết như ngọn lửa rực cháy, nhưng lần này lại là “Nước”. Tại sao nhóm quyết định thử nghiệm hình ảnh có phần đối lập như vậy?Các bạn tiếp cận “Nước” như thế nào để đưa vào bài nhảy?

- Anh Mỹ: Mọi người thường nhớ đến Last Fire Crew như ngọn lửa bền bỉ cháy trên sàn đấu hay trong sản phẩm trước đây. Nhưng khi kết hợp cùng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam lần này, chúng tôi muốn cho khán giả thấy màu sắc khác của nhóm: Dịu dàng và sâu lắng hơn, nhưng vẫn không làm mất đi tinh thần hip-hop vốn có.

- Quốc Tít: Để đưa “Nước” vào bài nhảy, chúng tôi không chỉ nhìn nguyên tố này như chất liệu mà còn liên tưởng tới sự tuần hoàn và tiến hóa bền bỉ của nó. Nước nhìn có vẻ mỏng manh, nhưng khi hợp lại sẽ tạo sức ảnh hưởng rất lớn. Đặc biệt, đặc tính biến hóa linh hoạt của nước từ hơi nước, thể lỏng đến thể rắn gợi ý cho nhóm nhiều khía cạnh để khai thác, từ đó lựa chọn động tác và xây dựng đội hình sao cho lột tả được sự đa dạng này trong tác phẩm.

Last Fire Crew đem đến hình ảnh sâu lắng và dịu dàng hơn trong bài nhảy “Nước”.

- Với Last Fire Crew, việc cùng tạo ra bài nhảy tập thể có ý nghĩa như thế nào so với sản phẩm cá nhân hay freestyle?

- Bống: Với sản phẩm cá nhân hay freestyle, mọi người thường thoải mái thể hiện cá tính và màu sắc riêng biệt. Tuy nhiên, khi được làm việc tập thể, đặc biệt trong quá trình tập luyện cùng nhau để tạo nên tác phẩm như “Nước”, tôi thấy anh em trong nhóm hiểu và gắn kết hơn rất nhiều. Đối với chúng tôi, việc cùng tạo ra bài nhảy tập thể là dịp để nhóm có tiếng nói chung, từ đó tạo nên màu sắc đại diện cho Last Fire Crew theo cách vẫn đầy năng lượng và tinh tế.

“Dòng chảy” sáng tạo mở ra kết nối vượt sân khấu

- Bài nhảy nhóm thường mang nhiều cá tính khác nhau. Với Last Fire Crew, làm thế nào để mỗi người vẫn giữ màu sắc riêng, nhưng hòa chung một dòng chảy khi lên sân khấu?

- Zjzu: Về việc cân bằng giữa cá tính riêng và dòng chảy chung của bài, cả nhóm thống nhất xây dựng flow cố định theo biên đạo ngay từ đầu. Khi tất cả thành viên nắm chắc và cảm nhận mạch chảy chung, thì lúc ấy mỗi cá nhân mới bắt đầu “chơi” với các kỹ thuật và thêm thắt gia vị riêng vào chi tiết nhỏ hoặc đoạn ngẫu hứng. Cách làm này giúp mỗi người vẫn giữ màu sắc cá nhân, nhưng khi ráp lại, cả nhóm tạo nên tổng thể chung ấn tượng, đồng nhất và không bị nhàm chán.

Nhóm nhảy Last Fire Crew trình diễn tại sự kiện.

- Đồng hành cùng chiến dịch “Plug in to Evolution: Nhấn kết nối - Bật thay đổi” còn có nhiều nghệ sĩ trẻ khác. Mỗi người chọn cách kể chuyện riêng về môi trường và phát triển bền vững. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm của nhóm khi tham gia chiến dịch ý nghĩa như vậy?

- Bống: Với tôi cũng như cả nhóm, việc tham gia chiến dịch cùng các nghệ sĩ ở nhiều mảng sáng tạo khác nhau là trải nghiệm rất đặc biệt. Chúng tôi hiểu hơn về mục tiêu của Liên minh châu Âu trong việc lan tỏa thông điệp về biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng tới người trẻ Việt Nam. Qua đó, chúng tôi thấy rõ mỗi người có thể dùng thế mạnh sáng tạo để khuyến khích mọi người cùng tìm hiểu, hành động và chuyển mình linh hoạt như những dòng nước nhằm hướng tới tương lai.

- Sau khi làm việc với “Nước”, các bạn có thay đổi nào trong cách nhìn về môi trường hay những gì đang diễn ra xung quanh không?

- Anh Mỹ: Nước là một chủ đề rất quen thuộc, nhưng khi đào sâu để làm dự án này, tôi mới thực sự hiểu hết giá trị của nó. Thay vì chỉ nhìn nước như nguồn tài nguyên sẵn có, tôi bắt đầu để ý nhiều hơn vấn đề ô nhiễm môi trường hay biến đổi khí hậu đang trực tiếp ảnh hưởng đến nguồn nước mỗi ngày. Đây là lời nhắc nhở để bản thân sống có trách nhiệm và “có chủ đích” hơn trong chính thói quen hàng ngày.

Tác phẩm “Nước” đưa các thành viên Last Fire Crew gần nhau hơn.

- Sau tất cả, điều Last Fire Crew muốn khán giả mang theo sau khi thưởng thức tác phẩm “Nước” là gì?

- Quốc Tít: Điều chúng tôi hy vọng nhất là khán giả có thể lắng lại một nhịp để cảm nhận màu sắc mới - chất liệu tĩnh hơn của Last Fire Crew. Nhóm mong muốn “Nước” không chỉ dừng ở bài nhảy trình diễn mà còn như dòng chảy len lỏi vào cảm xúc của mỗi người. Từ đó, chúng ta biết trân trọng hơn môi trường và những điều trong tự nhiên.