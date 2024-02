Nước non ngàn dặm

Công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ

Ngày 8/2, Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.