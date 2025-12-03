Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nữ sinh lớp 11 mất liên lạc, xe và cặp sách được tìm thấy bên bờ sông

  • Thứ tư, 3/12/2025 18:31 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

Sau khi tan học, một nữ sinh ở Đắk Lắk không trở về nhà. Xe máy và cặp sách của em được tìm thấy bên bờ sông.

Ngày 3/12, lực lượng chức năng xã Ea Kiết (tỉnh Đắk Lắk) đang phối hợp tổ chức tìm kiếm nữ sinh L.T.M.T. (học sinh lớp 11, Trường THPT Trần Quang Khải, xã Cư M’gar).

Theo thông tin ban đầu, chiều 1/12, sau khi tan học, em T. không về nhà như thường lệ. Gia đình nhiều lần liên lạc nhưng không được nên đã trình báo chính quyền địa phương, đồng thời tìm kiếm quanh khu vực và liên hệ bạn bè của em nhưng không có manh mối. Ngay sau đó, người thân đăng tải thông tin lên mạng xã hội nhờ cộng đồng hỗ trợ.

nu sinh anh 1

Người thân đăng tin tìm em T.: Tiền Phong

Đến tối 2/12, người dân phát hiện xe máy và cặp sách của em T. để lại gần bờ sông Krông Ana (thuộc xã Krông Ana).

Người thân cho biết T. là cô bé ngoan hiền, chưa từng đi chơi xa khiến gia đình lo lắng; bản thân cũng không có mâu thuẫn với ai. Đáng chú ý, khi gọi vào số điện thoại của T., máy vẫn đổ chuông nhưng không ai nghe máy.

nu sinh anh 2nu sinh anh 3

Cặp sách và xe máy em T. đi được phát hiện bên bờ sông. Ảnh: Tiền Phong

Lãnh đạo Trường THPT Trần Quang Khải xác nhận em T. có hộ khẩu tại xã Ea Kiết. Khi nhận được thông tin T. không về nhà từ tối 1/12, nhà trường đã báo cáo cơ quan chức năng và phối hợp Công an xã Ea Kiết, xã Cư M’gar để cùng gia đình tìm kiếm.

Vị lãnh đạo cho biết thêm, T. là học sinh ngoan, hòa đồng, không có biểu hiện bất thường. Sáng 1/12, em vẫn tham gia đầy đủ 5 tiết học tại trường, chiều cùng ngày đi học thêm bên ngoài. “Chúng tôi rất bất ngờ và lo lắng. Thầy cô và bạn bè đều mong em sớm trở về nhà an toàn và trở lại trường”, vị lãnh đạo chia sẻ.

Tiền Phong

