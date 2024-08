Nữ sinh Hàn Quốc kêu cứu

Giải cứu 8 trẻ mầm non mắc kẹt ở trường khi lũ về

Tám trẻ mầm non mắc kẹt trong trường Mầm non Hoa Ban (phường Pom Hán, tỉnh Lào Cai) bị mắc kẹt do nước dâng cao.