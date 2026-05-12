Nữ sinh BUV nghiên cứu ‘bài toán khó’ trong máy tính lượng tử

Nguyễn Diệu Nga gây ấn tượng với mô hình giúp dự đoán suy giảm hiệu năng trong máy tính lượng tử tại Triển lãm Tốt nghiệp 2026 của Khoa Khoa học Máy tính & Công nghệ (BUV).

Trong bối cảnh máy tính lượng tử được kỳ vọng tạo ra đột phá trong nhiều lĩnh vực như y tế, sản xuất hay năng lượng hạt nhân, việc dự đoán tuổi thọ và mức độ suy giảm hiệu năng của hệ thống vẫn là một thách thức lớn.

Nghiên cứu của Diệu Nga, sinh viên năm cuối chương trình Khoa học Máy tính tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), với hướng tiếp cận mô hình lai, đã đưa ra một phép toán nền tảng, góp phần làm rõ và dự đoán hiện tượng này với độ chính xác cao hơn đáng kể so với các phương pháp hiện tại.

Dự án tiềm năng trong máy tính lượng tử

Dự án mang tên “Mô hình lai phân tích suy giảm hiệu năng trong máy tính lượng tử” (A Unified Hybrid Framework for Degradation Modeling in Quantum Computing Systems), được thực hiện dưới sự hướng dẫn của PGS Ali Al-Dulaimi, Trưởng khoa Khoa học Máy tính & Công nghệ tại BUV.

Theo đánh giá của phó giáo sư, đây là một trong những nỗ lực tiên phong trong việc đặt nền móng cho bài toán bảo trì trong hệ thống máy tính lượng tử trên thế giới, có tiềm năng mở ra những nghiên cứu và đầu tư quy mô lớn trong tương lai.

Xuất phát từ niềm đam mê với trí tuệ nhân tạo (AI), Diệu Nga sớm nhận ra sự giao thoa giữa AI và máy tính lượng tử ngay từ năm hai đại học. Theo nữ sinh, máy tính lượng tử có khả năng xử lý các bài toán phức tạp với tốc độ vượt trội, mở ra tiềm năng trở thành nền tảng tính toán mạnh mẽ cho AI trong việc xử lý các bộ dữ liệu ngày càng lớn, từ đó nâng cao hiệu năng và chất lượng kết quả.

Hiện, nghiên cứu đang trong quá trình hoàn thiện để gửi đăng trên các tạp chí khoa học Q1, khẳng định tiềm năng đóng góp học thuật ở cấp độ quốc tế của sinh viên BUV.

Đại diện cho thế hệ những nhà khoa học trẻ giàu tiềm năng

Dự án của Nga là một trong nhiều dự án tại Triển lãm Tốt nghiệp 2026 của Khoa Khoa học Máy tính & Công nghệ. Triển lãm mang đến một bức tranh toàn diện về năng lực nghiên cứu và ứng dụng của sinh viên, ngay cả trong những lĩnh vực còn mới trên thế giới.

Không chỉ dừng lại ở một sự kiện tổng kết khóa, triển lãm cho thấy cách sinh viên BUV đang ứng dụng những kiến thức được học một cách sáng tạo để giải quyết các bài toán thực tiễn, đồng thời tiếp cận những xu hướng công nghệ tiên phong.

Tổng cộng 28 dự án đã được trưng bày, trải rộng từ các hệ thống quản lý, giải pháp phát hiện xâm nhập an ninh mạng, đến các ứng dụng AI trong phân loại rác thải, xây dựng bản đồ số và các hệ thống Internet vạn vật (IoT) phục vụ đô thị thông minh. Các đề tài không chỉ giải quyết những bài toán cụ thể mà còn thể hiện rõ năng lực triển khai, tư duy hệ thống và tính ứng dụng cao của sinh viên.

Triển lãm cũng thu hút nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam tới tham dự. “Các bạn sinh viên tại đây đều rất tài năng, sáng tạo và năng động. Các bạn có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực mình theo đuổi, đồng thời thể hiện tư duy đổi mới khi tiếp cận những bài toán có giá trị lâu dài”, ông Phạm Quang Vinh, Quản lý cao cấp Phát triển sản phẩm - Kỹ sư IoT tại One Mount Group, nhận xét tại triển lãm.

Triển lãm cũng là dịp để sinh viên trình bày sản phẩm trước doanh nghiệp, giảng viên và phụ huynh, qua đó thể hiện sự sẵn sàng bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Sinh viên Nguyễn Ngọc Diệp mang tới đề tài thực tiễn của doanh nghiệp Bosch Rexroth Việt Nam.

“Đề tài của em xuất phát từ một bài toán thực tế trong quá trình thực tập tại Bosch Rexroth và hiện đã được ứng dụng trong doanh nghiệp. Những giờ làm việc miệt mài của em và các bạn đã được đón nhận rất tích cực từ khách tham quan và doanh nghiệp, điều đó khiến em càng thấy nỗ lực của mình thực sự ý nghĩa”, Phùng Ngọc Diệp, chủ nhân đề tài về hệ thống quản lý và vận hành tập trung trong nhà máy, chia sẻ.

Với sự kết hợp giữa nghiên cứu tiên phong và ứng dụng thực tiễn, Triển lãm Tốt nghiệp 2026 không chỉ phản ánh chất lượng đào tạo của Khoa Khoa học Máy tính & Công nghệ tại BUV, mà còn cho thấy cách một thế hệ kỹ sư công nghệ trẻ đang từng bước tiếp cận và đóng góp vào những lĩnh vực công nghệ mới trên thế giới.