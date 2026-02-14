Nữ sinh bị hiếp dâm hai lần liên tiếp trên đường đi học về

Đào Thanh Tùng vờ hỏi đường, sau đó đi theo tới nơi vắng người, dùng dao đe dọa nữ sinh, rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa bắt khẩn cấp đối tượng Đào Thanh Tùng (SN 2003, ngụ phường Long Hương, TPHCM) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Đối tượng Đào Thanh Tùng tại hiện trường xảy ra vụ việc.

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó vào tối 1/2, em T. (SN 2011, ngụ tỉnh Đồng Nai) đang trên đường đi học về nhà thì gặp Đào Thanh Tùng điều khiển xe gắn máy. Tùng giả vờ nhờ T. chỉ đường rồi kè theo xe đạp điện của nữ sinh.

Khi đến cầu vượt Vành đai 3 thuộc ấp 3 (xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), lợi dụng trời tối, vắng người, Tùng đã dùng dao đe dọa, khống chế nữ sinh để thực hiện hành vi đồi bại liên tục 2 lần trên cầu.​

Sau khi tiếp nhận trình báo từ nạn nhân, Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh bắt khẩn cấp đối với Đào Thanh Tùng để điều tra, làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.