Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Nữ sinh bị hiếp dâm hai lần liên tiếp trên đường đi học về

  • Thứ bảy, 14/2/2026 18:15 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Đào Thanh Tùng vờ hỏi đường, sau đó đi theo tới nơi vắng người, dùng dao đe dọa nữ sinh, rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa bắt khẩn cấp đối tượng Đào Thanh Tùng (SN 2003, ngụ phường Long Hương, TPHCM) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

hiep dam anh 1

Đối tượng Đào Thanh Tùng tại hiện trường xảy ra vụ việc.

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó vào tối 1/2, em T. (SN 2011, ngụ tỉnh Đồng Nai) đang trên đường đi học về nhà thì gặp Đào Thanh Tùng điều khiển xe gắn máy. Tùng giả vờ nhờ T. chỉ đường rồi kè theo xe đạp điện của nữ sinh.

Khi đến cầu vượt Vành đai 3 thuộc ấp 3 (xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), lợi dụng trời tối, vắng người, Tùng đã dùng dao đe dọa, khống chế nữ sinh để thực hiện hành vi đồi bại liên tục 2 lần trên cầu.​

Sau khi tiếp nhận trình báo từ nạn nhân, Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh bắt khẩn cấp đối với Đào Thanh Tùng để điều tra, làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cuốn sách "Bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo trong xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự ở Việt Nam" sẽ góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo trong hoạt động xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự của TAND hiện nay.

https://tienphong.vn/nu-sinh-bi-hiep-dam-hai-lan-lien-tiep-tren-duong-di-hoc-ve-post1820877.tpo

Tiền Phong

hiếp dâm Đào Thanh Tùng Long Hương Công an Đồng Nai Bắt khẩn cấp

    Đọc tiếp

    Bat tam giam nguoi lam thue xam hai be gai 7 tuoi hinh anh

    Bắt tạm giam người làm thuê xâm hại bé gái 7 tuổi

    11:06 13/2/2026 11:06 13/2/2026

    0

    Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt tạm giam Đinh Văn Nga (SN 1977, thường trú tại xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý