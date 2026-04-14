Nữ sinh 17 tuổi quên mình cứu người rồi kiệt sức tử vong

  • Thứ ba, 14/4/2026 08:14 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Phát hiện một em nhỏ chới với giữa biển Cửa Lò, nữ sinh lớp 11 không ngần ngại lao xuống cứu. Dù đưa được nạn nhân vào gần bờ an toàn, em kiệt sức và không qua khỏi.

Những ngày qua, không khí tang thương bao trùm căn nhà cấp bốn ở xóm 10, xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Di ảnh em L.T.Q.C (17 tuổi) được đặt giữa những vòng hoa trắng, bên cạnh là chiếc áo đồng phục còn mới. Em chính là người đã dũng cảm lao xuống biển Cửa Lò cứu người đuối nước vào chiều ngày 10/4.

Nu sinh cuu nguoi anh 1

Em L.T.Q.C ra đi ở tuổi 17 khiến nhiều người xót xa.

Thất thần nhìn di ảnh con gái, anh Lê Anh Tuấn (bố của C.) vẫn chưa thể chấp nhận sự thật. Thi thoảng, anh lại cầm điện thoại, mở lại những đoạn video còn lưu trong máy. “Cháu nó ngoan lắm, biết đỡ đần bố mẹ, chăm em từ nhỏ”, anh nghẹn ngào.

Anh Tuấn có 5 người con, C. là chị cả. Hơn một tuần trước khi xảy ra sự việc, em dẫm phải đinh, phải tiêm phòng uốn ván nên việc đi lại vẫn còn khó khăn. “Chân còn đau vậy mà vẫn lao xuống cứu người”, người cha xót xa.

Trưa 10/4, trong bữa cơm gia đình, C. từng nhắc đến câu chuyện một người đàn ông trước đó gặp nạn khi lao ra biển cứu người. Không ai ngờ chỉ vài giờ sau, em lại trở thành nhân vật trong một bi kịch tương tự.

Nu sinh cuu nguoi anh 2

Anh Tuấn thất thần nhìn về di ảnh con gái.

Khoảng 16h10 cùng ngày, khi đang cùng bạn chụp ảnh tại khu vực phía Bắc đảo Lan Châu (phường Cửa Lò), C. phát hiện một em nhỏ khoảng 14 tuổi bị sóng cuốn ra xa, chới với giữa dòng nước. Không chút do dự, nữ sinh lập tức lao xuống biển.

Giữa sóng lớn và dòng chảy mạnh, C. tiếp cận được nạn nhân, dồn sức đưa vào gần bờ. Khi em nhỏ dần thoát khỏi nguy hiểm, C. lại rơi vào tình trạng kiệt sức và bị dòng nước cuốn ra xa.

Nghe tiếng kêu cứu, lực lượng cứu hộ của Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn và Phòng chống thiên tai phường Cửa Lò nhanh chóng có mặt, đưa các nạn nhân lên bờ và chuyển đến bệnh viện. Dù được các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nữ sinh đã không qua khỏi.

Nu sinh cuu nguoi anh 3

Q.C dũng cảm lao xuống biển cứu người.

Cô Nguyễn Thị Vân, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thức Tự, cho biết tập thể nhà trường vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi của em. “C. là học sinh ngoan ngoãn, lễ phép, được thầy cô và bạn bè yêu quý. Nhà trường đã cử giáo viên đến thăm hỏi, động viên gia đình; nhiều học sinh thay nhau túc trực, chia sẻ mất mát”, cô Vân chia sẻ.

Sự dũng cảm của nữ sinh 17 tuổi đã cứu sống một người trong khoảnh khắc sinh tử, nhưng cũng khiến em mãi mãi nằm lại với biển.

Tin mới vụ nhóm nam sinh đánh hội đồng một nữ sinh

Sau vụ nữ sinh lớp 7 bị nhóm nam sinh lớp 9 đánh hội đồng gây bức xúc dư luận, chính quyền xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) đã nhanh chóng vào cuộc.

2 giờ trước

Bị lừa vay tiền, nữ sinh y khoa nhảy sông Vàm Cỏ Tây

Vay 30 triệu đồng qua app phải trả đến 180 triệu, nữ sinh viên y khoa 23 tuổi nghĩ quẩn lên cầu Tân An gieo mình xuống sông Vàm Cỏ Tây...

18:06 3/4/2026

Nữ sinh ở TP.HCM tử vong trên đường đi thi

Nữ sinh 21 tuổi trên đường đi thi không may va chạm giao thông, ngã xuống đường, bị xe đầu kéo cán tử vong thương tâm.

16:28 3/4/2026

Nếp nhà gây thương nhớ cho đứa con khi đi xa

Tập tản văn Còn mẹ, còn quê là còn Tết viết về ký ức quê nhà, về mẹ, về ba, về Tết của tác giả Triệu Vẽ. Cuốn sách dẫn độc giả lên chuyến hành trình kỷ niệm về những ký ức tuổi thơ, những câu chuyện xúc động về gia đình. Thông qua cuốn sách, tác giả nhắc người đọc nhớ về những giá trị sâu sắc nhất của mỗi gia đình Việt.

Thu Hiền/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Chuyen tham co y nghia lich su hinh anh

Chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử

41 phút trước 08:25 14/4/2026

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa lịch sử, là hoạt động đối ngoại song phương quan trọng nhất giữa hai Đảng, hai nước trong năm 2026.

Thu tuong Slovakia ket thuc chuyen tham Viet Nam hinh anh

Thủ tướng Slovakia kết thúc chuyến thăm Việt Nam

2 giờ trước 07:12 14/4/2026

Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico là một dấu mốc đặc biệt, đưa quan hệ Việt Nam - Slovakia bước vào giai đoạn phát triển mới, ổn định, thực chất hơn.

Phat huy truyen thong huu nghi Viet - Trung, nang tam chien luoc hinh anh

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt - Trung, nâng tầm chiến lược

2 giờ trước 07:10 14/4/2026

Tri Thức - Znews trân trọng gửi tới độc giả toàn văn bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đăng trên Nhân dân nhật báo của Trung Quốc trước chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc: "Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới".

