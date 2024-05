'Nữ quái' lừa đảo gần 5 tỷ đồng trong 2 ngày

Giám đốc và kế toán mua bán trái phép 131 hóa đơn

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn".