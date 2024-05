Giám đốc và kế toán mua bán trái phép 131 hóa đơn

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn".

Các đối tượng gồm: Bùi Ánh Dương (SN 1975, trú tại khu 6, xã Hương Xạ, huyện Hạ Hòa); Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1985, trú tại khu 7, xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa); Vũ Thị Yến Chi (SN 1987, ở khu 6, xã Ấm Hạ, huyện Hạ Hoà) và Nguyễn Văn Thức (SN 1970, ở khu 10, xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ). Cơ quan Công an làm việc với các đối tượng trong vụ án. Đầu tháng 5/2024, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Hạ Hòa phát hiện Chi, kế toán Công ty TNHH Thanh Hương Đoan Hùng, có địa chỉ tại khu Cát Lâm 1, xã Phú Lâm, huyện Đoan Hùng, cùng Giám đốc công ty là Thức, có dấu hiệu nghi vấn mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Quá trình điều tra, Công an huyện Hạ Hòa xác định: Từ tháng 3/2022 đến tháng 12/2023, Chi cùng Văn Thức đã xuất bán khống 131 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị tiền ghi trong hoá đơn trên 4,7 tỷ đồng cho Công ty TNHH MTV Giang Trường có địa chỉ tại khu 6, xã Hương Xạ, huyện Hạ Hòa do Dương làm giám đốc và Vân Anh làm kế toán, thu lời trên 160 triệu đồng. Cơ quan công an làm việc với các đối tượng trong vụ án. Ngày 21/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hạ Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng Dương, Thức, Vân Anh và Chi về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn".

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/giam-doc-va-ke-toan-mua-ban-trai-phep-131-hoa-don-i732320/