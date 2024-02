Nữ quái điều hành đường dây lô đề gần 20 tỷ đồng

Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Huế triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề do đối tượng Hà Thị Thanh Trúc tổ chức.

Chiều 5/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Hà Thị Thanh Trúc (SN 1975, trú tại phường Tây Lộc, TP Huế); Hoàng Thị Cẩm Lệ (SN 1989) và Lê Văn Dưỡng (SN 1975, cùng trú tại phường Tây Lộc, TP Huế) để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đối tượng Hà Thị Thanh Trúc và Hoàng Thị Cẩm Lệ tại cơ quan công an.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Đội CSHS Công an TP Huế phát hiện đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề do Hà Thị Thanh Trúc tổ chức. Đối tượng Trúc lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội, gây khó khăn cho cơ quan cơ quan công an trong quá trình thu thập tài liệu chứng cứ.

Sau thời gian xác lập chuyên án và tích cực điều tra, cơ quan Công an tiến hành bắt giữ Hà Thị Thanh Trúc và Hoàng Thị Cẩm Lệ. Tại thời điểm bị bắt, Lệ thông qua ứng dụng mạng xã hội nhận ghi số đề cho nhiều con bạc, trong đó ghi đề cho đối tượng Lê Văn Dưỡng với số tiền 42 triệu đồng.

Cán bộ Đội CSHS Công an TP Huế lấy lời khai Lê Văn Dưỡng.

Sau khi nhận ghi số đề cho các đối tượng, Lệ chuyển cho Trúc để thực hiện việc tổng hợp trong ngày. Trong 4 ngày gần nhất trước thời điểm bị bắt giữ, Trúc đã tổ chức đánh bạc bằng ghi lô đề với tang số hơn 1,7 tỷ đồng .

Đấu tranh mở rộng, Trúc khai nhận đối tượng bắt đầu tổ chức đánh bạc từ tháng 10/2023 và đến thời điểm bị bắt giữ có số tiền giao dịch khoảng 19 tỷ đồng .

Tang vật do các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc bị cơ quan công an thu giữ.

Lãnh đạo Công an TP Huế cho biết dịp Tết đến Xuân về là thời điểm hoạt động của tội phạm cờ bạc với nhiều diễn biến phức tạp. Do đó Công an TP Huế sẽ tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.