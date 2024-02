Gây án mạng trong tiệc sinh nhật

Ngày 5/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt đối tượng có hành vi giết người trong tiệc sinh nhật.

Trước đó, tối 4/2, Phạm Tấn Kiệt (SN 2004, ở thôn Tân An, xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi) tham dự tiệc sinh nhật của một người bạn được tổ chức trên địa bàn xã Nghĩa An.

Đến khoảng 0h ngày 5/2, do có men trong người, Kiệt đã dùng vỏ chai bia đập vào đầu Võ Dương Nhớ (SN 2007, ở thôn Tân Mỹ, xã Nghĩa An).

Đối tượng Phạm Tấn Kiệt.

Võ Văn Nhớ được đưa đến bệnh viện để cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Kiệt sau khi gây án, đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Tiếp nhận thông tin, Công an TP Quảng Ngãi đã khẩn trương huy động lực lượng, nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Chỉ 1 giờ sau đó, Công an TP Quảng Ngãi phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện và bắt giữ Kiệt khi đối tượng này đang lẩn trốn trên địa bàn xã Nghĩa Phú.