Nữ quái chuyên đột nhập nhà dân để trộm cắp

Mang một tiền án về tội trộm cắp tài sản, nhưng Đỗ Thị Bích vẫn "ngựa quen đường cũ", tiếp tục đột nhập nhà dân để trộm tài sản.

Ngày 1/2, Công an huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đỗ Thị Bích (SN 1994, trú huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) về tội "Trộm cắp tài sản".

Đỗ Thị Bích tại cơ quan công an.

Thời gian qua, Công an huyện Nghĩa Đàn tiếp nhận tin báo của một số người dân về việc có đối tượng xấu đột nhập lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Sau thời gian theo dõi, ngày 23/1, cơ quan công an đã bắt giữ thành công đối tượng Đỗ Thị Bích. Tiến hành khám xét chỗ ở của Bích, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội gồm: 45 triệu đồng tiền mặt, 3 điện thoại di động, 1 môtô, 1 thẻ ATM.

Đối tượng Đỗ Thị Bích.

Bước đầu, Bích khai nhận lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng đã đột nhập, thực hiện 2 vụ trộm trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn với số tiền 80 triệu đồng và 3 điện thoại di động.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.