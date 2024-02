Đột kích căn hộ chung cư Eco Dream, phát hiện 11 đối tượng bay lắc

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP Hà Nội phối hợp Công an huyện Thanh Trì kiểm tra, phát hiện nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong chung cư.

Trước đó, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn TP Hà Nội và ý kiến chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công an thành phố (CATP) về việc tập trung đấu tranh, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, đặc biệt là các điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, các đơn vị nghiệp vụ thuộc CATP đã triển khai phương án tấn công, truy quét tội phạm.

Nhóm đối tượng tụ tập sử dụng ma túy.

Vào trưa 30/1, tại chung cư Eco Dream, địa chỉ: ngõ 300 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội, tổ công tác Đội 2 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an xã Tân Triều, Công an huyện Thanh Trì, tiến hành kiểm tra phát hiện nam thanh niên tên Đàm Hải Đăng và 10 người bên trong một căn hộ thuộc tòa B, chung cư Eco Dream có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túỵ

Cơ quan công an làm việc với đối tượng trong vụ việc.

Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ đối tượng lôi kéo sử dụng ma túy là Phạm Quốc Việt (SN 1984, trú tại quận Long Biên, Hà Nội).

Vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm 5,963 g ketamine; 1 đĩa sứ màu trắng; 1 thẻ nhựa, 1 tờ tiền 20.000 đồng; 1 túi nylon dính ketamine, 1 loa bluetooth, 2 đèn nháy cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Các tang vật bị thu giữ.

Kết quả xét nghiệm nhanh ma túy 11/11 đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp Methamphetamine, Ketamine, MDMA.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ vai trò, hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của các đối tượng.