Nữ nhân viên nhà sách Nhã Nam 'mất tích' đã về nhà

  • Chủ nhật, 10/8/2025 14:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nhân viên nhà sách Nhã Nam mất liên lạc nhiều ngày đã về nhà an toàn. Công ty này xác nhận, nữ nhân viên mất liên lạc với lý do cá nhân, không phải bị “bắt cóc online”.

Trưa 10/8, Fanpage công ty sách Nhã Nam thông báo sau mấy ngày mất tích, hiện tại bạn Nguyễn P.M., nhân viên hiệu sách Nhã Nam tại TP.HCM đã trở về nhà an toàn.

Fanpage triệu lượt theo dõi của Nhã Nam thông báo bạn Nguyễn P.M. đã về nhà nhờ sự vào cuộc nhanh chóng, tận tâm của các cơ quan chức năng, cùng với sự hỗ trợ của đông đảo cộng đồng, báo chí.

"Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng công an và các đơn vị chức năng đã phối hợp, điều tra và giúp đỡ gia đình, công ty, để bạn Mai được tìm thấy an toàn trong thời gian ngắn nhất", trích thông báo trên Fanpage Nhã Nam.

Trước đó, Nguyễn P.M. (31 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa, TP.HCM), rời khỏi nhà sáng ngày 6/8, đón xe ôm công nghệ để đi làm. Tuy nhiên, kể từ đó, gia đình và phía công ty không liên lạc được với chị.

Chính vì thế, gia đình, công ty đã tìm kiếm khắp nơi và trình báo công an.

Hải Lan

