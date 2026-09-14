Nữ luật sư giúp các bà mẹ trở lại làm việc sau sinh

Một nữ luật sư mới làm mẹ ở Washington, DC có được nghề tay trái đầu tiên nhờ mở các khoá học trực tuyến giúp những người mới làm mẹ khác quay trở lại làm việc.

Mở khóa học hướng dẫn các bà mẹ quay lại làm việc sau nghỉ sinh

Một nữ luật sư mới làm mẹ ở Washington, DC có được nghề tay trái đầu tiên nhờ mở các khóa học trực tuyến giúp những người mới làm mẹ khác quay trở lại làm việc. Sau đó, cô đã sáng tạo và tìm khách hàng cho dịch vụ của mình.

Lori Mihalich-Levin sống ở Washington, DC. Cô làm việc cho một công ty luật lớn, tập trung vào mảng tư vấn bồi hoàn cho Medicare. Cô đại diện cho các trung tâm y tế, bệnh viện và một loạt các tổ chức khác. Lori còn là mẹ của hai cậu con trai. Sự ra đời của đứa con thứ hai đã truyền cho cô cảm hứng thực hiện dự án kinh doanh đầu tiên của mình, Mindful Return.

Khi quay trở lại làm việc sau thời gian nghỉ sinh, cô nhận ra rằng việc nuôi hai đứa trẻ như thể đột nhiên cô có 85 đứa nhóc vậy. Lori nói cô đã khóc trong bếp nhiều tới mức không muốn thừa nhận điều này với bất cứ ai.

Cô gần như chẳng có ai để tâm sự về những khó khăn gặp phải khi quay lại làm việc hậu nghỉ sinh 3-4 tháng liền cả. Trong khi có rất nhiều chương trình hướng dẫn chăm sóc trẻ nhỏ, thì gần như chẳng ai hướng dẫn ta cách trở lại làm việc sau nghỉ sinh mà không phát điên. Và thế là Lori quyết tâm phải lấp đi khoảng trống này.

Trở lại công việc sau sinh là đề bài khó với người lần đầu làm mẹ. Ảnh: The Matrescence.

Bước đầu tiên là lên khung chương trình hướng dẫn. Có bốn chủ đề mà cô muốn những bà mẹ phải chú ý (chăm sóc bản thân, khâu chuẩn bị, tinh thần lãnh đạo và ý thức cộng đồng), thế nên cô đã phác thảo ra một khoá học bốn tuần. Sau đó, cô tách mỗi tuần thành năm bài học và vạch ra những chủ đề cần được đề cập.

Có được khung chương trình, cô bắt tay vào làm việc - vừa soạn bài học vừa tuyển các chuyên gia trong các mảng mà cô không hiểu rõ. Với bài học về nỗi lo âu của những người mới làm mẹ, cô chuyển một chuyên gia tâm lý lâm sàng. Trong bài học hướng dẫn đưa con tới trung tâm chăm sóc trẻ em, cô tuyển một trong những giáo viên mầm non của con trai mình.

Khi đã soạn xong toàn bộ chương trình giảng dạy, cô chọn một nền tảng lưu trữ và bắt đầu công việc. Cô đặt tên cho khóa học là Mindful Return, định giá 99 đôla và có một tùy chọn là cho các công ty trả chi phí học cho nhân viên.

Một tuần sau, khi Lori đang ngồi họp, cô kiểm tra hòm thư cá nhân và phát hiện ra có người đã đăng ký. Đó là người đầu tiên trong 500 khách hàng đã tham gia học trong ba năm đầu tiên. Hiện nay, mỗi tháng Mindful Return đạt trung bình 2.500 đôla thu nhập ròng từ tiền học phí.

Lori đang mở một khoá học để giúp các ông bố mới có con điều chỉnh ngày nghỉ để chăm con mới sinh, và một khoá học khác dành cho bố mẹ của những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.

Kế hoạch hành động

Những khóa học trực tuyến tốt nhất luôn có một thị trường mục tiêu rõ ràng và đưa ra các giải pháp giải quyết vấn đề. Bạn có thể giải quyết vấn đề gì?

Hãy tìm cách hiệu quả nhất để trình bày những gì bạn có. Mọi người cần học những gì để giải quyết vấn đề của họ?

Tuyển những chuyên gia để bù đắp thiếu sót của bạn. Nếu như bạn mới bắt đầu thì hãy thử đề nghị họ đóng góp một phần tư liệu giảng dạy để đổi lấy một phần doanh thu.

Viết, thu âm, hoặc tập hợp những gì bạn có thành từng mục giảng dạy. Diễn giải đơn giản để người học dễ theo dõi, kèm theo các bước hành động dễ tiến hành.

Viết và đăng bài mời tham gia khóa học: Vì sao người ta nên đăng ký học ngay bây giờ, và làm thế nào để đăng ký?