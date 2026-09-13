Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Tự do tài chính

Cuốn sách được thiết kế như một “ý tưởng sổ tay” chứa đựng 100 câu chuyện thật, ý tưởng thật. Mỗi bài học là một câu chuyện ngắn gọn về một người bình thường đã tìm ra cách sáng tạo để kiếm thêm thu nhập: từ mở dịch vụ du lịch trải nghiệm, bán sảm phẩm thủ công, chia sẻ tri thức cho đến kinh doanh trực tuyến…

Sách hay Ebook

Nghề tay trái kiếm nghìn đô từ việc quăng kim tuyến vào người khác

  • Chủ nhật, 13/9/2026 06:53 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhìn bề ngoài, Jelena không có vẻ là người sẽ làm được điều gì đó đột phá: Cô chụp ảnh, kể chuyện và ném kim tuyến.

Một cựu nhân viên thiết kế đồ họa đã biến một thử thách cá nhân kéo dài 90 ngày thành một thương hiệu nhiếp ảnh không ngừng lớn mạnh.

Jelena Aleksich là một nhà thiết kế đồ họa chuyên thiết kế bài thuyết trình cho các dự án khởi nghiệp và các doanh nghiệp tư nhân. Nhưng trong 2 năm qua, cô đã dành hết thời gian rảnh rỗi vào Confetti - một dự án nhiếp ảnh chụp các nhân vật đang được quăng kim tuyến vào người, đồng thời đặt ra câu hỏi: "Bạn ăn mừng nhân dịp gì?".

Kể từ khi bắt đầu đi làm, Jelena đã luôn có một nghề tay trái. Sau gần một năm, cô trở thành freelancer và tiếp tục công việc cho tới khi phát hiện ra bản thân mình đang mong chờ một thứ gì đó mới mẻ.

Dự án Confetti khởi nguồn là một thử thách kéo dài 3 tháng nhằm tìm kiếm những cơ hội mới. Jelena sẽ thử thách tính kiên trì có hạn của mình bằng việc cố làm nhiếp ảnh gia hay tác giả sách toàn thời gian, hoặc cố quan sát một quá trình nào đó từ đầu đến cuối. Kể từ khi bắt đầu tới nay, cô đã chụp ảnh cho hơn 200 người, và chứng kiến công việc của mình biến đổi từ một dự án làm cho vui trở thành một thương hiệu kiếm ra tiền với nhiều nguồn thu đa dạng.

Chụp ảnh, kể chuyện ảnh 1

Có muôn vàn cách kiếm tiền khác nhau từ việc sáng tạo dịch vụ. Ảnh: LA Times.

Tất cả khởi nguồn từ khi Jelena bắt đầu chìm đắm vào những sở thích sáng tạo. Cô từng bị ném một mớ những thứ óng ánh vào người một buổi tiệc, và có một lần, sau khi dự một buổi biểu diễn âm nhạc, cô đã về nhà với một chút kim tuyến trong túi áo. Vào một ngày u ám, Jelena tình cờ lục lọi túi áo khoác da của mình và lôi ra được đống kim tuyến, ngay lập tức, những ký ức và cảm xúc đến từ những sợi kim tuyến óng ánh ùa về.

Sau một hồi nghiên cứu, cô quyết định sẽ chụp 50 bức hình với những đồng nghiệp sáng tạo của mình ở Brooklyn, thiết kế thành một cuốn sách bán. Mặc dù không hoàn thành được hết các mục tiêu của mình trong thời hạn 3 tháng, nhưng cô đã thành công trong việc đặt nền móng cho một nghề tay trái. Khi chụp ảnh với bạn bè xong xuôi, Jelena đã giới thiệu nguồn thu đầu tiên của mình: chụp ảnh lấy tiền theo chủ đề kim tuyến.

Những buổi chụp này có giá khởi điểm 200 USD và giờ đã là 350 USD. Cô thu về từ 1.000 USD đến 4.000 USD mỗi tháng, sau khi đã trừ đi các chi phí như thuê studio (và kim tuyến). Số tiền dao động rất nhiều bởi nhu cầu sẽ thay đổi theo mỗi tháng.

Nhìn bề ngoài, Jelena không có vẻ là người sẽ làm được điều gì đó đột phá: Cô chụp ảnh, kể chuyện và ném kim tuyến. Nhưng khi kết hợp tất cả lại theo một cách độc đáo, phép màu xuất hiện. Khoảng thời gian 2 tiếng đồng hồ mà cô dành ra với mỗi người chụp chính là điều mà cô yêu thích nhất.

Không chỉ vậy, cô còn lên kế hoạch thay máu hoàn toàn dự án Confetti, biến nó thành một thương hiệu thiên về chụp ảnh cá nhân và các chiến dịch từ thiện, đồng thời hoàn thiện cuốn sách truyền cảm hứng - một trong những mục tiêu cô đã đặt ra từ đầu.

Chris Guillebeau/1980 Books-NXB Công Thương

Chụp ảnh kể chuyện Kim tuyến Kiếm tiền

Bình luận

    Đọc tiếp

    Vì sao nhân viên 'làm lơ' với tiền phạt?

    Vì sao nhân viên 'làm lơ' với tiền phạt?

    0

    Để đối phó với tình trạng nhân viên đi muộn, hoặc phạm các lỗi nhỏ, nhiều công ty thường áp dụng việc phạt tiền. Có điều, khoản phạt nhỏ khiến nhiều nhân viên không mấy lưu tâm.

    SÁCH HAY

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    BOOK SPACE

    BOOK SPACE

    0

    Tiệm truyện tranh Lorn Collection (Hà Nội) thu hút không chỉ độc giả nhí. Độ tuổi của độc giả tại tiệm truyện dao động từ 8 tuổi tới... 50 tuổi.

    Nghề viết văn

    Nghề viết văn

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    Sống một đời xứng đáng

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    Vũ trụ tuần hoàn

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý