Nghề tay trái kiếm nghìn đô từ việc quăng kim tuyến vào người khác

Nhìn bề ngoài, Jelena không có vẻ là người sẽ làm được điều gì đó đột phá: Cô chụp ảnh, kể chuyện và ném kim tuyến.

Một cựu nhân viên thiết kế đồ họa đã biến một thử thách cá nhân kéo dài 90 ngày thành một thương hiệu nhiếp ảnh không ngừng lớn mạnh.

Jelena Aleksich là một nhà thiết kế đồ họa chuyên thiết kế bài thuyết trình cho các dự án khởi nghiệp và các doanh nghiệp tư nhân. Nhưng trong 2 năm qua, cô đã dành hết thời gian rảnh rỗi vào Confetti - một dự án nhiếp ảnh chụp các nhân vật đang được quăng kim tuyến vào người, đồng thời đặt ra câu hỏi: "Bạn ăn mừng nhân dịp gì?".

Kể từ khi bắt đầu đi làm, Jelena đã luôn có một nghề tay trái. Sau gần một năm, cô trở thành freelancer và tiếp tục công việc cho tới khi phát hiện ra bản thân mình đang mong chờ một thứ gì đó mới mẻ.

Dự án Confetti khởi nguồn là một thử thách kéo dài 3 tháng nhằm tìm kiếm những cơ hội mới. Jelena sẽ thử thách tính kiên trì có hạn của mình bằng việc cố làm nhiếp ảnh gia hay tác giả sách toàn thời gian, hoặc cố quan sát một quá trình nào đó từ đầu đến cuối. Kể từ khi bắt đầu tới nay, cô đã chụp ảnh cho hơn 200 người, và chứng kiến công việc của mình biến đổi từ một dự án làm cho vui trở thành một thương hiệu kiếm ra tiền với nhiều nguồn thu đa dạng.

Có muôn vàn cách kiếm tiền khác nhau từ việc sáng tạo dịch vụ. Ảnh: LA Times.

Tất cả khởi nguồn từ khi Jelena bắt đầu chìm đắm vào những sở thích sáng tạo. Cô từng bị ném một mớ những thứ óng ánh vào người một buổi tiệc, và có một lần, sau khi dự một buổi biểu diễn âm nhạc, cô đã về nhà với một chút kim tuyến trong túi áo. Vào một ngày u ám, Jelena tình cờ lục lọi túi áo khoác da của mình và lôi ra được đống kim tuyến, ngay lập tức, những ký ức và cảm xúc đến từ những sợi kim tuyến óng ánh ùa về.

Sau một hồi nghiên cứu, cô quyết định sẽ chụp 50 bức hình với những đồng nghiệp sáng tạo của mình ở Brooklyn, thiết kế thành một cuốn sách bán. Mặc dù không hoàn thành được hết các mục tiêu của mình trong thời hạn 3 tháng, nhưng cô đã thành công trong việc đặt nền móng cho một nghề tay trái. Khi chụp ảnh với bạn bè xong xuôi, Jelena đã giới thiệu nguồn thu đầu tiên của mình: chụp ảnh lấy tiền theo chủ đề kim tuyến.

Những buổi chụp này có giá khởi điểm 200 USD và giờ đã là 350 USD . Cô thu về từ 1.000 USD đến 4.000 USD mỗi tháng, sau khi đã trừ đi các chi phí như thuê studio (và kim tuyến). Số tiền dao động rất nhiều bởi nhu cầu sẽ thay đổi theo mỗi tháng.

Nhìn bề ngoài, Jelena không có vẻ là người sẽ làm được điều gì đó đột phá: Cô chụp ảnh, kể chuyện và ném kim tuyến. Nhưng khi kết hợp tất cả lại theo một cách độc đáo, phép màu xuất hiện. Khoảng thời gian 2 tiếng đồng hồ mà cô dành ra với mỗi người chụp chính là điều mà cô yêu thích nhất.

Không chỉ vậy, cô còn lên kế hoạch thay máu hoàn toàn dự án Confetti, biến nó thành một thương hiệu thiên về chụp ảnh cá nhân và các chiến dịch từ thiện, đồng thời hoàn thiện cuốn sách truyền cảm hứng - một trong những mục tiêu cô đã đặt ra từ đầu.