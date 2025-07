Nữ idol gây sốt với hình ảnh lau mồ hôi

Sana cùng TWICE vừa khởi động thành công 2 đêm diễn đầu tiên trong khuôn khổ world tour THIS IS FOR. Điểm khác biệt của THIS IS FOR chính là việc các sân khấu ở tất cả địa điểm, bắt đầu từ Incheon, Hàn Quốc đều được thiết kế mở 360 độ. Điều này đồng nghĩa với việc không gian biểu diễn sẽ được tối đa hóa, không còn giới hạn về tầm nhìn, mang lại cảm giác sống động cho khán giả từ mọi góc độ.