Nữ giám đốc Công ty bất động sản nhiều lần lừa đảo người mua dự án

Bị can Bùi Kim Liên bị cáo buộc lợi dụng việc hợp tác kinh doanh đầu tư với Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn thực hiện dự án Khu nhà ở Binh đoàn 12, đã đưa thông tin gian dối để ký hợp đồng vay vốn, chiếm đoạt tiền của nhiều nhà đầu tư.

Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng vừa khởi tố bị can Bùi Kim Liên (SN 1972, trú phường Ngọc Hà, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, thông báo cho các cá nhân, tổ chức đã ký hợp đồng với Công ty CP đầu tư bất động sản Thuận Thành để mua sản phẩm của dự án Khu nhà ở Binh đoàn 12 được biết và liên hệ với Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng (địa chỉ: số 14A9 Lý Nam Đế, phường Hoàn Kiếm) để giải quyết.

Quá trình điều tra xác định, năm 2010, Bùi Kim Liên là Giám đốc Công ty CP đầu tư bất động sản Thuận Thành, có hợp tác kinh doanh đầu tư với Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, thực hiện dự án Khu nhà ở Binh đoàn 12. Lợi dụng việc hợp tác này, bà Liên đưa thông tin gian dối để ký hợp đồng vay vốn đầu tư và chiếm đoạt tiền của nhiều nhà đầu tư.

Trước đó, vào năm 2020, bà Bùi Kim Liên từng bị TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đến năm 2022, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm huỷ bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội, trả hồ sơ để điều tra lại.

Bản án của TAND TP Hà Nội cho rằng, từ tháng 6/2009, Liên muốn mua 20 ô đất liền kề D7-D11 Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Geleximco (Hà Nội) để kinh doanh. Thông qua một nhân viên môi giới bất động sản, ngày 25/6/2009, Liên đã chuyển hơn 10 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân của chủ đầu tư dự án để mua 10 ô đất.

Tuy nhiên, việc giao dịch các lô đất trên không thành công, ngày 10/8/2009, chủ đầu tư đã trả lại tiền cho Liên.

Mặc dù vậy, bị cáo Liên vẫn gian dối bà Trần Thị Ngọc Khanh (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty CP xây dựng và thương mại Hoàng Hải) rằng, Công ty Thuận Thành của Liên đang là nhà đầu tư thứ phát tại dự án Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Geleximco. Đồng thời, Liên nhờ bà Khanh môi giới, hứa sẽ trả hoa hồng.

Biết ông Trần Ngọc Hải (ở Hà Nội) cần đầu tư, bà Khanh đã giới thiệu đến gặp Liên. Ông Hải sau đó nộp hơn 9 tỷ đồng cho Liên dưới hình thức hợp đồng góp vốn thời hạn 24 tháng.

Công ty Thuận Thành cam kết bảo đảm quyền góp vốn, mua sản phẩm là nhà ở nhưng sau khi nhận tiền từ ông Hải, Liên không giúp ông Hải mua nhà đất như cam kết.

Khi ông Hải đòi tiền, bà Liên mới trả 1,9 tỷ đồng , còn chiếm đoạt hơn 7,1 tỷ đồng .