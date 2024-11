Nữ doanh nhân dành một thập kỷ 'săn' mặt trời

Nguồn Sống được chăm chút tỉ mỉ với những tác phẩm in trên giấy Fine Art Smooth Pearl, đóng khung gỗ sồi tự nhiên, mang đến không gian thưởng lãm tinh tế và sang trọng. Triển lãm mở cửa đón khách tham quan tự do từ ngày 25/11/2024 đến ngày 1/12/2024, tại An Phú Building (TP Thủ Đức, TP.HCM).