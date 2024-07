Nữ diễn viên 'Vườn sao băng' bị tố đánh người ở công viên

Diễn viên Diệp An Đình xảy ra xô xát với một người phụ nữ tại công viên. Hai người đâm đơn kiện đối phương.

Diệp An Đình phản hồi về xô xát ở công viên. Ảnh: ann_y714.

Tờ ETtoday đưa tin, nữ diễn viên Vườn sao băng Diệp An Đình mới đây nảy sinh mâu thuẫn với một người phụ nữ trong công viên. Nữ diễn viên giải thích với ETtoday, khi sự việc xảy ra, cô đưa mẹ và con một tuổi đi dạo. Trên đường đi, con trai cô nhìn thấy một người phụ nữ ôm hai con chó Shiba Inu nên muốn sờ. Nhưng vì gia đình cô từng bị chó tấn công, trong khi con trai còn nhỏ nên nữ diễn viên nhanh chóng bế đứa bé lên và rời đi. “Nếu bạn đột ngột chạm vào một con chó, nó sẽ sợ hãi và cắn”, Diệp An Đình giải thích.

Sau đó, người phụ nữ kia ôm 2 con chó tiến tới và giận dữ hét lên: “Bà dạy dỗ trẻ con như vậy là sai rồi”. Khi đối phương có hành động cào xước tay, theo bản năng, cô đẩy tay người kia ra. Không ngờ đối phương lại gọi hành động của cô là "cái tát", thậm chí lập tức gọi cảnh sát, dọa "kiện đến cùng". Người này còn tố Diệp An Đình đe dọa sẽ đánh 2 chú chó. Cũng vì lời tố cáo này mà suốt ngày qua, nữ diễn viên bị tấn công trên trang cá nhân.

Về vấn đề này, Diệp An Đình nói do đối phương nhất quyết tố cáo nên cô đã đến đồn cảnh sát để hoàn thiện hồ sơ. Và vì bị đối phương cào xước nên cô cũng làm đơn tố cáo. Về lời tố sẽ đánh 2 chú chó của đối phương, Diệp An Đình phủ nhận. Nữ diễn viên khẳng định rất yêu thương động vật nên sẽ không làm hại chúng. Cô chỉ muốn bảo vệ mẹ và con trai.

Diệp An Đình xảy ra tranh cãi với người lạ ở công viên. Ảnh: ETtoday.

Tuy nhiên, theo Sinchew, chủ nhân của 2 chú chó sau đó tung ra video để phản bác thông tin do Diệp An Đình đưa ra. Người này khẳng định mẹ của Diệp An Đình đã nói với cháu trai: “Đừng đến gần con chó. Chúng rất đáng sợ và sẽ cắn con. Nếu bị cắn, con sẽ bị ốm”. Khi nghe những lời nói đó, người chủ của 2 chú chó đáp: “Bà không nên nói như vậy”. Tiếp đó, Diệp An Đình lao đến nói: “Nếu con tôi bị chó của cô cắn, cô có chịu trách nhiệm được không”.

Đôi bên xảy ra xô xát, Diệp An Đình đe dọa và hung hãn với 2 chú chó. Người chủ thấy vậy thì sợ hãi bế 2 con chó lên và hét: “Đừng chạm vào chó của tôi”. Lúc này, Diệp An Đình tát vào má trái của người này. Tranh chấp giữa hai bên đang được pháp luật giải quyết.

Diệp An Đình sinh năm 1982, nổi tiếng với các bộ phim như Vườn sao băng, Tạm biệt đom đóm, Kiss Goodbye… Thời gian gần đây, cô ít hoạt động và tập trung chăm sóc gia đình.