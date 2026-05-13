Nữ chính táo bạo của phim Việt sắp ra rạp

Phim điện ảnh Một thời ta đã yêu do đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa cầm trịch, đánh dấu sự trở lại của diễn viên, người mẫu Quỳnh Thy sau nhiều năm vắng bóng khỏi showbiz Việt và sống tại Mỹ. Với dự án điện ảnh, cô đảm nhận hai vai trò là nhà sản xuất và nữ chính. Tác phẩm xoay quanh bộ ba Bảo (Quốc Huy/Phát Đạt), Quỳnh (Quỳnh Thy) và Toàn (Quốc Trường). Lấy bối cảnh thành phố biển những năm 2000, phim mở đầu bằng câu chuyện của Bảo ở tuổi 18 rung động mạnh mẽ trước Quỳnh - một cựu người mẫu trưởng thành, quyến rũ. Từ đó, mối quan hệ giữa ba nhân vật dần kéo theo nhiều cảm xúc mãnh liệt, những lựa chọn sai lầm và ảnh hưởng đến cuộc đời Bảo suốt nhiều năm sau đó.
Trong phim, Quỳnh Thy có nhiều cảnh táo bạo, với cả ba bạn diễn gồm Quốc Trường, Quốc Huy và Phát Đạt. Ngoài ra, nữ diễn viên còn không ngại khỏa thân trong nhiều cảnh của phim điện ảnh 16+. Tại sự kiện công chiếu ở TP.HCM, Quỳnh Thy xúc động trong ngày tái xuất thị trường phim Việt. Cô chia sẻ: "Đây là một dự án mà tôi đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết. Thực tế, tôi đã vắng mặt khỏi showbiz Việt khá lâu nên bộ phim là một cơ hội để tôi trở lại với nghệ thuật, được học hỏi các anh chị tiền bối và tiến bộ hơn. Mong là khán giả sẽ đón nhận bộ phim để chúng tôi có cơ hội làm tốt hơn nữa ở các dự án sau".
Chia sẻ về việc tác phẩm có quá nhiều cảnh nóng, Quỳnh Thy cho biết mỗi cảnh phim đều phục vụ ý đồ nghệ thuật của đạo diễn và diễn biến câu chuyện. Cô không ngại khi thực hiện những phân cảnh táo bạo, để lột tả tâm lý, tình cảm của nhân vật.
Nhiều năm qua, Quỳnh Thy sống ở Mỹ cùng ba mẹ. Dù vậy, cô cũng liên tục về Việt Nam để tham gia một số hoạt động nghệ thuật và theo đuổi công việc sản xuất phim. Ở dự án đầu tay, Quỳnh Thy nói không đặt nặng vấn đề doanh thu. Dù vậy, cô mong phim được khán giả đón nhận để có cơ hội thực hiện các tác phẩm tiếp theo.
Quỳnh Thy là người mẫu có tiếng ở thập niên 2000. Cô hoạt động cùng thời với người mẫu Anh Thư, Hồ Ngọc Hà, Ngọc Quyên, Đinh Ngọc Diệp... Quỳnh Thy từng tham gia nhiều show diễn thời trang đình đám ở trong, ngoài nước. Cô cũng thử sức với một số dự án phim, phát hành MV. Song đến năm 2012, cô sang Mỹ định cư và chuyển hướng kinh doanh.
Ở tuổi ngoài 40, cô vẫn duy trì hình thể săn chắc, không chút mỡ thừa với vòng eo 56 cm. Người đẹp đam mê thể thao, thích xê dịch và trượt tuyết. Quỳnh Thy cũng kỷ luật trong chế độ ăn uống, tập luyện để giữ gìn sắc vóc.
