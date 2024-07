Nữ ca sĩ Long Đình bị chụp ảnh ngoại tình trên ôtô

Tờ HK01 đưa tin nữ ca sĩ Long Đình bị tố ngoại tình với nhà sản xuất Khâu Á Quỳ. Cả hai được phát hiện cùng nhau hẹn hò, xem hòa nhạc. Sau khi ăn xong, họ đến bãi đậu xe rồi di chuyển tới địa điểm vắng vẻ, yên tĩnh. Tại đây, Long Đình bị ghi lại cảnh vài lần vỗ mông Khâu Á Quỳ. Khi trên xe, hai người có nhiều cử chỉ thân mật, thậm chí hôn nhau.

Tuy nhiên, Khâu Á Quỳ đã kết hôn và có con gái. Vợ anh là cựu điều phối viên sản xuất của TVB. Một số phương tiện truyền thông liên hệ với Khâu Á Quỳ để hỏi về mối quan hệ của anh với Long Đình. Trong cuộc phỏng vấn, Khâu Á Quỳ cho biết anh và Long Đình gặp nhau từ đầu 2017 sau khi được bạn bè trong ngành thu âm giới thiệu. Nhưng lúc đó anh quá bận rộn nên 2 người không hợp tác.

Năm ngoái, hai người gặp lại nhau và bàn bạc việc hợp tác. Khâu Á Quỳ cũng làm rõ rằng anh đã kết hôn. Anh và Long Đình chỉ gặp nhau vì công việc. Bức ảnh được truyền thông đăng tải chụp từ cách đây hai tháng khi họ cùng tới xem một buổi hòa nhạc. Hình ảnh được cho là 2 người hôn nhau thực chất do góc chụp, Khâu Á Quỳ khẳng định.

Nhà sản xuất cũng nói thêm anh đã giải thích sự việc với vợ, đồng thời khẳng định không có quan hệ ngoài luồng với Long Đình. Anh cũng xin lỗi vợ và Long Đình về sự việc.

Long Đình, 43 tuổi, đã ký hợp đồng với TVB để trở thành ca sĩ. Cô thành công phát triển sự nghiệp ca hát trong nhiều năm qua. Nữ ca sĩ luôn giữ kín chuyện đời tư. Trong khi đó, nhà sản xuất Khâu Á Quỳ (65 tuổi) là cái tên quyền lực trong ngành giải trí Hong Kong.

Chuyên mục giải trí giới thiệu Tỷ phú Taylor Swift đọc sách gì? Nữ ca sĩ chia sẻ, nhiều bài hát cô tự sáng tác được lấy cảm hứng từ những cuốn sách yêu thích của mình. Một số cuốn sách được Taylor Swift yêu thích như Harry Potter, The Great Gatsby, The Beautiful and Damned hay To Kill a Mockingbird.