NSX Anh trai 'say hi' xin lỗi sau hàng loạt ồn ào

Chiều 8/12, nhà sản xuất Anh trai “say hi” lên tiếng xin lỗi tới người hâm mộ vì những vấn đề bất cập trong đêm concert 3 diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình.

Đại diện nhà sản xuất cho biết: "Chúng tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến quý khán giả vì những trải nghiệm không mong muốn đã diễn ra trong sự kiện tối 7/12".

"Ngay khi nhận thấy được tình huống, ê-kíp đã lập tức thực hiện các biện pháp xử lý tại hiện trường và tiếp tục các bước tiếp theo cho đến hiện tại nhằm đem đến trải nghiệm tốt nhất cho khán giả đã chọn yêu quý Anh trai 'say hi' và 30 anh trai. Chúng tôi vẫn mong nhận được các góp ý chân thành đến với chương trình để hoàn thiện hơn trong công tác tổ chức và phục vụ quý khán giả một cách tốt nhất", phía Anh trai “say hi” phản hồi.

Trước đó, trên sóng livestream, tiếp nhận phản ánh có khán giả ngất xỉu, ban tổ chức đã thiếu chủ động khi xử lý tình huống. Chất lượng dịch vụ tại hạng vé President Lounge (20 triệu đồng) và Premier Lounge (10 triệu đồng) được cho là chưa tương xứng. Ngoài ra, thông tin 50.000 khán giả có mặt tại concert 3 cũng là chủ đề gây tranh cãi.

Khán giả cho rằng con số trên là khó có được với một concert ở sân vận động Mỹ Đình. Cách đây một năm, khi tổ chức concert ở sân Mỹ Đình, BlackPink cũng thu hút lượng khán giả lớn, gần như lấp kín sân nhưng lượng khán giả cũng chỉ khoảng hơn 33.000. Do đó, con số 50.000 khán giả với concert Anh trai “say hi” được cho là không thực tế.

Tối 7/12, concert thứ 3 của Anh trai “say hi” diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội với sự tham gia của đầy đủ 30 anh trai. Đặc biệt, sự trở lại của Negav gây chú ý. Trước đó, Negav vướng phải lùm xùm và không xuất hiện trong concert 2 tại TP.HCM.

Trước hàng nghìn khán giả có mặt, rapper chia sẻ: "Khi đứng ở đây cùng 30 anh trai là diễm phúc lớn nhất từ trước đến nay. Tôi rất muốn tri ân tình cảm mọi người dành cho mình. Cảm ơn ban tổ chức, cơ quan ban ngành vì đã bao dung, chấp thuận, cho tôi cơ hội sửa sai. Tôi xin cảm ơn".

Chuyên mục giải trí giới thiệu Tỷ phú Taylor Swift đọc sách gì? Nữ ca sĩ chia sẻ, nhiều bài hát cô tự sáng tác được lấy cảm hứng từ những cuốn sách yêu thích của mình. Một số cuốn sách được Taylor Swift yêu thích như Harry Potter, The Great Gatsby, The Beautiful and Damned hay To Kill a Mockingbird.