Novaland tăng gấp đôi giá chuyển đổi cổ phiếu từ trái phiếu

Giá chuyển đổi cổ phiếu từ lô trái phiếu quốc tế 300 triệu USD được Novaland nâng lên 77.000 đồng/cổ phiếu, tăng gần gấp đôi so với mức 40.000 đồng đưa ra hồi giữa tháng 12/2023.

Novaland quyết định tăng gấp đôi giá chuyển đổi cổ phiếu từ lô trái phiếu quốc tế 300 triệu USD. Ảnh: Quỳnh Danh.

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL) vừa thông qua việc điều chỉnh giá và tỷ lệ chuyển đổi của trái phiếu quốc tế theo hợp đồng ngày 8/7/2021. Trong đó, giá chuyển đổi được nâng lên 77.000 đồng/cổ phiếu, với tỷ lệ 59.771 cổ phiếu/trái phiếu.

Mức giá này đã tăng gần gấp đôi (92,5%) so với mức 40.000 đồng/cổ phiếu từng được tập đoàn này đưa ra hồi giữa tháng 12/2023.

Tuy vậy, so với giá chuyển đổi ban đầu khi phát hành trái phiếu - 135.700 đồng/cổ phiếu - mức giá mới vẫn thấp hơn khoảng 1,8 lần.

Giá chuyển đổi 77.000 đồng/cổ phiếu cũng cao gấp 4,7 lần thị giá cổ phiếu NVL giao dịch trên sàn (khoảng 16.400 đồng chốt phiên 19/1).

Được biết, gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 300 triệu USD (khoảng 7.368 tỷ đồng ) do Novaland phát hành và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) vào tháng 7/2021 cho các nhà đầu tư quốc tế.

Mỗi trái phiếu có mệnh giá 200.000 USD và lãi suất cố định ở mức 5,25%/năm. Các nhà đầu tư quốc tế do Credit Suisse AG, chi nhánh Singapore tư vấn và Bank of New York Mellon, chi nhánh London làm đại lý ủy thác.

Hồi tháng 12/2023, Novaland cũng đã công bố việc tái cấu trúc lô trái 300 triệu USD phát hành tại nước ngoài nói trên. Công ty và các trái chủ đã đồng thuận hỗ trợ và tạo điều kiện cho việc thực hiện giao dịch trái phiếu chuyển đổi ra cổ phần phổ thông. Thời gian thực hiện từ ngày ký kết thư hỗ trợ đến hết ngày 20/5/2024.

Theo những điều khoản hai bên đã thống nhất trong thư hỗ trợ, các khoản lãi phát sinh trước ngày 31/12/2024 sẽ được thanh toán chậm khi đến đợt mua lại trước hạn hoặc khi đến hạn trái phiếu. Lãi phát sinh sau ngày 31/12/2024 sẽ được thanh toán bằng tiền mặt. Giá trị mua lại tại ngày đáo hạn hoặc mua lại trước hạn được tính bằng 115% tiền gốc đầu tư (đã trừ đi phần chuyển đổi thành cổ phiếu) cộng thêm lãi trả chậm, lãi phát sinh trên số lãi trả chậm.

Trong trường hợp chuyển đổi, giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/cổ phiếu. Mỗi nhà đầu tư có 3 lần chuyển đổi (6 tháng, 18 tháng hoặc 30 tháng sau ngày hiệu lực sửa đổi) với mức giá chuyển đổi giảm dần. Số lượng trái phiếu được chuyển đổi cũng được phân bổ thành từng đợt tương ứng 30%, 40%, 20% và 10% thay vì chuyển đổi toàn bộ 1 lần.

Theo Novaland, giao dịch trái phiếu chuyển đổi sẽ giảm áp lực cho công ty trong bối cảnh khó khăn chung cũng như các vướng mắc pháp lý đã gây nên nhiều thách thức cho thị trường bất động sản Việt Nam nói chung và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty trong thời gian qua nói riêng.