Nottingham Forest gây sốc nhờ 'sự ngược đời'

"Chúa muốn chúng ta chơi bóng đá trên mây, Ngài sẽ để cỏ mọc trên đó". Câu nói bất hủ của Brian Clough trở thành kim chỉ nam cho triết lý bóng đá thực dụng. Nếu huyền thoại này còn sống, chắc hẳn ông sẽ mỉm cười mãn nguyện trước màn trình diễn của Nottingham Forest mùa này - đội bóng đang viết nên câu chuyện thành công rực rỡ bằng cách đi ngược lại xu hướng.

Rạng sáng 22/4, Forest tạo nên cơn địa chấn với chiến thắng 2-1 trước Tottenham thuộc vòng 33 Premier League, mặc dù chỉ kiểm soát bóng vỏn vẹn 30%. Đội bóng từng phải chật vật trụ hạng mùa trước giờ đây đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League và thực sự thách thức các đội bóng lớn trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Với tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình chỉ 39,3% mỗi trận - thấp nhất giải đấu, Forest phá vỡ mọi quan điểm về bóng đá hiện đại. Nếu kết thúc mùa giải trong top 4, họ sẽ lập nên kỳ tích chưa từng có trong lịch sử Premier League: giành vé dự Champions League với tỷ lệ kiểm soát bóng thấp kỷ lục.

Leicester City từng giành chức vô địch Premier League năm 2016 với tỷ lệ kiểm soát bóng 42,4%, Everton đứng thứ 4 mùa 2004/05 với 48,5%, nhưng chưa có đội bóng nào thành công với số liệu thấp như Forest thể hiện.

Điểm mạnh của Forest không nằm ở việc giữ bóng mà là khả năng tận dụng cơ hội một cách tối đa. Họ xuất sắc trong việc giành lại bóng ở khu vực sân đối phương và triển khai những đòn phản công chớp nhoáng nhờ tốc độ và kỹ thuật của Anthony Elanga cùng Callum Hudson-Odoi.

Trận gặp Tottenham là minh chứng rõ nét: chỉ với ba cú sút trúng đích, Forest ghi được hai bàn thắng. Hiệu suất đáng kinh ngạc này trở thành thương hiệu của họ trong mùa giải năm nay.

Forest dẫn đầu giải về số trận mở tỷ số với 24 lần, và khi đã có lợi thế, họ hiếm khi để vuột mất. Đáng chú ý, họ chưa từng thua trận nào khi đã dẫn trước 2-0 kể từ tháng 10/2023.

Không chỉ sắc bén trong tấn công, hàng thủ Forest cũng chắc chắn không kém. Đội bóng của Nuno Espirito Santo dẫn đầu nhiều chỉ số phòng ngự như pha phá bóng, tắc bóng và cứu thua. Hiện tại, họ có thành tích phòng ngự tốt thứ ba giải đấu, chỉ xếp sau Liverpool và Arsenal.

Thủ môn Matz Sels với 13 trận giữ sạch lưới đang là ứng viên hàng đầu cho Giải thưởng Găng tay Vàng mùa này. Những pha cứu thua xuất thần của anh nhiều lần giúp Forest bảo toàn chiến thắng trong những thời điểm khó khăn.

"Khi dẫn trước, ưu tiên của chúng tôi là bảo vệ lợi thế và phòng ngự chặt chẽ. Chúng tôi luôn hỗ trợ nhau và làm mọi thứ để bảo vệ khung thành", HLV Nuno Espirito Santo chia sẻ sau trận thắng Tottenham.

Chiến lược của Nuno đơn giản nhưng hiệu quả: Forest chấp nhận nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ, lùi sâu phòng ngự và chờ đợi cơ hội. Khi có cơ hội, họ tấn công với tốc độ cao và quyết đoán, tận dụng tối đa mỗi đợt lên bóng.

Fores chứng minh rằng kiểm soát bóng không phải là yếu tố quyết định thành công trong bóng đá hiện đại. Dù có ít thời gian cầm bóng, họ vẫn cực kỳ hiệu quả trong cả phòng ngự lẫn tấn công.

Nếu duy trì phong độ này đến cuối mùa, những người hâm mộ trung thành của đội bóng có thể mơ về những đêm châu Âu huyền diệu tại City Ground mùa sau - một điều tưởng chừng không thể với đội bóng vừa mới trở lại Premier League hai mùa trước. Có lẽ Brian Clough đã đúng: bóng đá không cần chơi "trên mây" - đôi khi chiến thuật thực dụng và tinh thần chiến đấu mới là chìa khóa mở ra cánh cửa thành công.

