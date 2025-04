Moyes lật ngược tình thế Everton

Khi Moyes trở lại Everton vào tháng 1, CLB đang vật lộn ở vị trí ngay trên nhóm xuống hạng, chỉ cách một điểm, và chỉ ghi được bàn thắng trong hai trong mười trận đấu trước đó. Nhưng sau hơn hai tháng dưới sự dẫn dắt của Moyes, Everton tạo ra một cú bứt phá ấn tượng, vươn lên và đang cách biệt 18 điểm so với khu vực nguy hiểm.

Chắc chắn, việc Moyes tái xuất hiện trên băng ghế huấn luyện là dấu hiệu của sự thay đổi mạnh mẽ tại Goodison Park.

Moyes trở lại Everton trong một hoàn cảnh đầy thử thách. Tuy nhiên, đối với người hâm mộ, ông không phải là một gương mặt xa lạ.

Trái ngược với những người tiền nhiệm trước đó, Moyes là hình mẫu HLV lý tưởng Everton tìm kiếm. Ông hiểu rõ về câu lạc bộ, hiểu những khó khăn và thách thức mà đội bóng phải đối mặt, và đặc biệt là có thể tái thiết lại đội bóng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Moyes không phải là HLV theo đuổi triết lý bóng đá cầu kỳ hay mạo hiểm. Ông rất thực dụng và tập trung vào việc đạt được kết quả tốt nhất có thể từ các cầu thủ của mình. Phương pháp huấn luyện của Moyes thay đổi nhiều thứ trong đội hình Everton, từ những cuộc họp một đối một với các cầu thủ đến việc nâng cao các buổi tập luyện chi tiết hơn.

Moyes khôi phục lại sự tự tin cho các cầu thủ bằng cách tiến hành các cuộc thảo luận cá nhân. Ông không chỉ là huấn luyện viên, mà còn là một nhà tâm lý học, giúp các cầu thủ tìm lại sự tự tin và cải thiện tinh thần thi đấu. Những cuộc trao đổi này giúp giảm bớt nỗi sợ hãi mà một số cầu thủ đang phải đối mặt, qua đó giúp họ chơi bóng tự tin hơn, đặc biệt là trong những tình huống quyết định.

Moyes thay đổi cách thức tập luyện, từ việc kéo dài thời gian huấn luyện để đi vào chi tiết về chiến thuật, đến việc định hình lại cách đội bóng di chuyển trên sân. Những thay đổi này ngay lập tức mang lại kết quả tích cực. Sự cải thiện trong lối chơi giúp Everton ghi nhiều bàn hơn, từ đó gia tăng hiệu suất ghi bàn đáng kể so với thời kỳ trước đó dưới sự dẫn dắt của Dyche.

Một trong những điểm mạnh nổi bật của Moyes là khả năng quản lý con người. Ông biết cách tận dụng tối đa khả năng của từng cầu thủ, điều mà nhiều huấn luyện viên trước đây đã không làm được.

Ví dụ, trong trường hợp của Dominic Calvert-Lewin, cầu thủ này phải chịu đựng nhiều tháng cô lập trên hàng công. Tuy nhiên, ngay sau khi Moyes đến, anh lấy lại phong độ và ghi bàn trở lại, điều mà người hâm mộ chờ đợi từ lâu.

Bên cạnh đó, Moyes cũng phát huy được tiềm năng của những cầu thủ khác, chẳng hạn như Beto. Beto có phong cách chơi bóng hơi vụng về khi quay lưng về phía khung thành, nhưng dưới sự dẫn dắt của Moyes, anh trở thành một mũi nhọn tấn công hiệu quả, ghi được nhiều bàn thắng quan trọng cho Everton.

Moyes cũng phát hiện ra tiềm năng của một số cầu thủ bị bỏ quên dưới tay Dyche. Jake O’Brien, cầu thủ không được ra sân nhiều dưới thời Dyche, nay trở thành một phần quan trọng trong đội hình của Moyes. O’Brien không chỉ chơi phòng ngự tốt mà còn có khả năng ghi bàn, điều mà anh đã chứng minh trong các trận đấu với Brentford và West Ham.

Một yếu tố quan trọng khác trong thành công của Moyes là khả năng tái tạo mối quan hệ giữa huấn luyện viên, cầu thủ và người hâm mộ. Trước khi Moyes trở lại, Everton trải qua một giai đoạn dài mà mối quan hệ này bị rạn nứt. Các cầu thủ cảm thấy thiếu kết nối với huấn luyện viên và người hâm mộ cũng dần mất đi sự tin tưởng vào đội bóng.

Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của Moyes, mọi thứ thay đổi. Ông giúp cầu thủ và người hâm mộ cảm nhận được sự kết nối, tạo ra một không khí đoàn kết mạnh mẽ. Sự cải thiện này không chỉ giúp đội bóng chơi tốt hơn mà còn tạo nên một môi trường tích cực cho tất cả những ai liên quan đến câu lạc bộ.

Dù sự thay đổi dưới tay Moyes đem lại thành công trong ngắn hạn, ông không dừng lại ở đó. Chiến lược gia người Scotland khẳng định rằng không trở lại Everton để chỉ chiến đấu với cuộc chiến trụ hạng. Ông có tham vọng lớn hơn, đó là xây dựng một đội bóng đủ mạnh để giành quyền tham dự các giải đấu châu Âu thường xuyên.

Moyes biết rằng Everton sẽ cần sự đầu tư lớn hơn trong tương lai để duy trì đà phát triển này. Mặc dù ông làm việc với một đội hình chưa hoàn hảo, khả năng khai thác tối đa tài năng của các cầu thủ giúp ông tạo nên một đội bóng mạnh mẽ và khó bị đánh bại.

Với sự phục hồi của Moyes, câu lạc bộ chuẩn bị cho một bước ngoặt lớn khi họ chuyển sang sân vận động mới. Tuy nhiên, Moyes cũng nhận thức rằng ông cần sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư và sự hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia tuyển mộ cầu thủ để xây dựng một đội hình đủ mạnh cho những thử thách phía trước.

Moyes mang lại một làn sóng mới tại Everton. Những thay đổi ông thực hiện không chỉ là về mặt chiến thuật mà còn về mặt tinh thần, giúp đội bóng phục hồi niềm tin và hướng tới tương lai sáng sủa hơn. Dù Everton vẫn còn nhiều thách thức phía trước, dưới sự dẫn dắt của Moyes, họ đang đi đúng hướng để trở thành một đội bóng ổn định và có tham vọng chinh phục các danh hiệu.

Với sự nỗ lực và quyết tâm không ngừng, Moyes có thể giúp Everton lấy lại vị thế và tiến xa hơn trong các mùa giải tiếp theo.

