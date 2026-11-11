Norton Park: Khi áp lực tỷ USD cần 'trạm sạc' xứng tầm

Thấu hiểu nhu cầu của những gia đình trẻ và cộng đồng chuyên gia bận rộn, Norton Park dành sự quan tâm đến từng nhu cầu rất riêng. Trẻ nhỏ có khu vui chơi ngoài trời và không gian học tập theo định hướng Montessori để thỏa sức khám phá. Trong khi đó, bố mẹ có “work hub” để tập trung làm việc nhưng vẫn an tâm vì cả gia đình ở gần nhau.