Norton Park in Sync - khám phá thế giới đa giác quan giữa lòng TP.HCM

Từ không gian LED 360 độ tái hiện “mùa dầu bay” đến trò chơi tương tác và đêm nhạc acoustic, Norton Park in Sync mở ra điểm hẹn trải nghiệm mới giữa trung tâm TP.HCM.

Trong hai ngày cuối tuần 17-18/10, Gamuda Land tổ chức Norton Park in Sync - sự kiện cộng đồng mở cửa tự do với đa dạng trải nghiệm, từ không gian immersive đa giác quan, trò chơi tương tác đến đêm nhạc acoustic sôi động.

Điểm hẹn cuối tuần với trải nghiệm đa giác quan

Diễn ra vào 8h-22h trong hai ngày cuối tuần (17-18/10) tại Bưu điện Trung tâm TP.HCM (phường Bến Nghé), Norton Park in Sync mang đến nhiều hoạt động dành cho mọi độ tuổi trong không gian sáng tạo, mở cửa tự do.

Điểm nhấn của sự kiện là phòng trải nghiệm immersive đa chiều, đưa người xem vào hành trình khám phá thiên nhiên bằng âm thanh, hình ảnh và ánh sáng, qua những thước phim trình chiếu trên hệ thống LED 360 độ.

Hành trình bắt đầu khi khu rừng mùa xuân thức giấc trong nắng sớm, những chùm hoa dầu dần hé nở. Theo nhịp chuyển mùa, những quả dầu xuất hiện trên cành, rồi tách mình, xoay tròn trong gió. Hình ảnh những cánh dầu xoay giữa không trung trở thành điểm nhấn xuyên suốt, đưa người xem đắm chìm trong “mùa dầu bay”, gợi mở hành trình khám phá không gian sống tại Norton Park.

Đáng chú ý, hình ảnh hoa dầu - loài cây đặc trưng của miền Nam - cũng là nguồn cảm hứng kiến tạo Norton Park. Những thước phim về “mùa dầu bay” được tái hiện giữa lòng TP.HCM không chỉ gợi nhắc vẻ đẹp thân thuộc của vùng đất, mà còn hé lộ câu chuyện về thiết kế dự án: Kết nối thiên nhiên bản địa với tư duy phát triển hiện đại, tạo nên không gian sống tiêu chuẩn quốc tế.

Bên cạnh trải nghiệm immersive, khách tham quan còn được tham gia các trò chơi tương tác và nhận quà, thưởng thức kem và cà phê miễn phí, chụp ảnh lấy liền, hòa mình vào đêm nhạc acoustic…

Norton Park in Sync diễn ra trong hai ngày 17-18/10, mở cửa tự do.

Norton Park in Sync thể hiện rõ triết lý “tạo lập điểm đến” và kiến tạo cộng đồng thịnh vượng trong cách Gamuda Land triển khai các hoạt động dành cho cộng đồng. Qua đó, sự kiện truyền tải thông điệp về phát triển dự án với không gian được thiết kế để nuôi dưỡng cảm xúc và cảm giác thuộc về.

Tại Norton Park, định hướng này được thể hiện qua quy hoạch tổng thể thấu đáo và thiết kế hướng đến môi trường sống chất lượng giao hoà cùng thiên nhiên và văn hoá bản địa, phù hợp với nhu cầu của cư dân hiện đại và giới chuyên gia quốc tế.

Từ cảm hứng bản địa đến dấu ấn mới của Gamuda Land

Tọa lạc trên trục Đại lộ Bình Dương (Quốc Lộ 13) thuộc phường Thuận Giao, Norton Park sở hữu vị trí chiến lược, sát cạnh Aeon Mall, đối diện sân golf Sông Bé và kế cận VSIP I. Dự án còn hưởng lợi từ mạng lưới giao thông đang được đầu tư mạnh, gồm quốc lộ 13 mở rộng và hai tuyến metro kết nối Bình Dương (cũ) với TP.HCM dự kiến khởi công cuối năm nay.

Norton Park nằm sát cạnh Aeon Mall Bình Dương Canary, tạo ấn tượng với thiết kế lấy cảm hứng từ hoa dầu. Ảnh phối cảnh.

Norton Park gồm 6 toà tháp 20 tầng gây ấn tượng với ngôn ngữ thiết kế hiện đại lấy cảm hứng từ cánh hoa dầu. Toàn dự án cung ứng ra thị trường 1.286 sản phẩm từ studio, căn hộ 1-3 phòng ngủ, duplex, shop thương mại khối đế và thương mại độc lập.

Là dấu ấn mới trong danh mục trọng điểm của Gamuda Land, Norton Park kế thừa “mã gen” quy hoạch chú trọng chất lượng sống, kiến tạo cộng đồng mang bản sắc riêng. Trên quỹ đất khoảng 7,9 ha, mật độ xây dựng chỉ chiếm 20%, 2,5 ha cho mảng xanh và phần lớn quỹ đất cho tiện ích.

Cảnh quan dự án mang đậm tinh thần thiết kế ưa sinh học đặc trưng của Gamuda Land, tái hiện cấu trúc rừng đa tầng qua các không gian như vườn mưa, rừng Miyawaki, đường dạo rừng, BBQ giữa rừng… Giữa khu vực có tốc độ đô thị hóa cao, những mảng xanh này càng trở nên quý giá, mang đến “khoảng thở” để thư giãn, vận động sau những giờ làm việc bận rộn.

Norton Park sở hữu 2,5 ha mảng xanh, mang đến “khoảng thở” đắt giá giữa lòng đô thị. Ảnh phối cảnh.

Song song đó, hệ tiện ích cũng được bố trí theo nhịp sống thường nhật. Chỉ cần bước chân xuống nội khu, bố mẹ có thể tập trung làm việc tại khu làm việc chung (work hub), con trẻ có không gian tự học và các khu vui chơi trong nhà - ngoài trời. Hồ bơi, sân tennis, khu thể thao, phòng gym, phòng pilates… chỉ cách vài bước chân, giúp cư dân dễ dàng cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, khác biệt không chỉ nằm ở số lượng tiện ích, mà còn ở cách không gian được tổ chức để phục vụ những nhu cầu rất cụ thể. Đó là nơi học tập và vui chơi an toàn cho trẻ, không gian làm việc linh hoạt tại nhà, sự thuận tiện trong kết nối tiện ích hay hạ tầng thân thiện với thú cưng.

Từ những cánh dầu bay trong trải nghiệm immersive đến kiến trúc, cảnh quan và hệ tiện ích tại Norton Park, Gamuda Land viết tiếp bản đồ đô thị bằng sự thông hiểu giá trị và nhịp chuyển mình của vùng đất. Kết hợp tư duy phát triển hiện đại và tiêu chuẩn quốc tế, dự án tạo dựng không gian sống đậm bản sắc riêng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cộng đồng chuyên gia và cư dân tại tọa độ đông bắc sôi động.