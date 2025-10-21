Nội thất Govi nâng chuẩn văn phòng cho doanh nghiệp Việt

Govi đồng hành hàng nghìn doanh nghiệp Việt “thay áo mới” cho văn phòng, hướng đến chuẩn quốc tế, chuyên nghiệp và đẳng cấp.

Trong bối cảnh thị trường nội thất văn phòng không ngừng phát triển và yêu cầu ngày càng cao về tính chuyên nghiệp, đồng bộ và thẩm mỹ, Govi tiếp tục khẳng định vị thế với giải pháp nội thất toàn diện dành cho doanh nghiệp Việt. Không chỉ là nhà cung cấp sản phẩm, Govi còn là đối tác chiến lược đồng hành doanh nghiệp trong hành trình “thay áo mới” để không gian làm việc trở nên hiện đại hơn.

Giải pháp nội thất văn phòng "all-in-one"

Với danh mục sản phẩm đa dạng và chuyên sâu, Govi đáp ứng đa dạng nhu cầu trong văn phòng, từ bàn họp sang trọng tạo nên không gian kết nối chuyên nghiệp, ghế văn phòng công thái học giúp nhân viên làm việc thoải mái, đến cụm bàn làm việc thông minh mang lại sự linh hoạt trong sắp xếp không gian, hay ghế training tiện dụng, hỗ trợ các buổi đào tạo và hội thảo nội bộ.

Govi cung cấp giải pháp ghế văn phòng cho Ngân hàng PGBank.

Mỗi sản phẩm đều được nghiên cứu kỹ lưỡng về thiết kế, chất liệu và công năng sử dụng, nhằm đảm bảo sự đồng bộ, tinh tế và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Bên cạnh đó, Govi còn cung cấp giải pháp nội thất trọn gói, từ tư vấn thiết kế, lựa chọn sản phẩm đến thi công hoàn thiện. Điều đó giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và dễ dàng đồng bộ phong cách cho toàn bộ không gian làm việc.

Bàn lãnh đạo Govi sang trọng, đẳng cấp và hiện đại.

Sở hữu hệ sinh thái sản phẩm đa dạng như bàn ghế công thái học, tủ hồ sơ, vách ngăn, sofa, quầy lễ tân, quầy bar… Govi mang đến không gian làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và bền vững, phù hợp mọi mô hình doanh nghiệp - từ startup năng động đến tập đoàn quy mô lớn. Sự đồng nhất trong thiết kế và linh hoạt trong giải pháp đã giúp Govi trở thành thương hiệu được tin chọn bởi hàng nghìn doanh nghiệp trên toàn quốc.

Govi cung cấp giải pháp nội thất văn phòng cho Ngân hàng PGBank.

Govi dẫn đầu xu hướng nội thất hiện đại

Trên hành trình khẳng định vị thế trong ngành nội thất văn phòng, Govi ngày càng cho thấy bản lĩnh của thương hiệu Việt mang tầm quốc tế. Không dừng ở những con số tăng trưởng, Govi chọn hướng đi đầu tư vào chất lượng, trải nghiệm người dùng và tư duy thiết kế mang tính hệ thống. Mỗi sản phẩm ra đời là kết quả của quy trình chuẩn hóa, sự tỉ mỉ trong từng chi tiết và khát vọng kiến tạo không gian làm việc chuẩn mực hơn cho người Việt.

Govi là thương hiệu Việt tiên phong trong kỷ nguyên nội thất thông minh và hiện đại.

Theo đuổi sứ mệnh “Phụng sự khách hàng”, Govi liên tục cập nhật xu hướng thiết kế quốc tế, cải tiến công năng và ra mắt bộ sưu tập mới đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp hiện đại. Triết lý của Govi được thể hiện rõ trong từng dòng sản phẩm: Người Việt xứng đáng được làm việc trong không gian sang trọng, tiện nghi và đầy cảm hứng.

Tinh thần đổi mới và sự tận tâm trong thiết kế đã giúp Govi chinh phục niềm tin của hàng nghìn doanh nghiệp trên cả nước, trở thành biểu tượng cho sự chuyên nghiệp và sáng tạo trong lĩnh vực nội thất văn phòng Việt Nam.

Lựa chọn hàng đầu của doanh nghiệp Việt

Với định hướng phát triển bền vững và không ngừng đổi mới, Govi đặt chất lượng làm nền tảng cho mọi hoạt động, từ thiết kế, sản xuất đến dịch vụ hậu mãi.

Govi đạt được nhiều chứng nhận quốc tế.

Doanh nghiệp này hiện sở hữu loạt chứng nhận quốc tế như ISO 9001:2015 về quản lý chất lượng, ISO 45001:2018 về an toàn - sức khỏe nghề nghiệp, cùng các tiêu chuẩn kiểm định toàn cầu SGS, BIFMA, TUV. Đặc biệt vào năm 2025, Govi được vinh danh “Thương hiệu số 1 Việt Nam”, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của thương hiệu nội thất Việt.

Không dừng ở sản phẩm, Govi còn là đối tác tin cậy của nhiều tập đoàn lớn như FPT, VietinBank, Techcombank, Viettel, Panasonic, BIDV… Mỗi dự án được triển khai với tinh thần tận tâm, chỉn chu và trách nhiệm cao, đảm bảo tính đồng bộ - thẩm mỹ - hiệu quả trong từng không gian làm việc.