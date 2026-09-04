Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Người giữ thời gian

Cuốn sách gồm 33 câu chuyện, chia sẻ về trải nghiệm quý giá trong hành trình chăm sóc cha mẹ trong tuổi già. Mỗi trang sách, mỗi câu chuyện là một khoảng lặng quý giá, nơi người đọc có thể tìm thấy động lực để yêu thương sâu sắc hơn và cảm hứng để cùng những người thân yêu gìn giữ những năm tháng tuổi vàng đầy ý nghĩa.

Sách hay Ebook

Nỗi lòng khó nói của người cao tuổi khi sống trong nhà của con cái

  • Thứ sáu, 4/9/2026 22:10 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Khi sống cùng con cháu, nhiều người cao tuổi có cảm giác mình đang ăn nhờ ở đậu trong nhà của các con. Họ luôn sợ bản thân trở thành gánh nặng của con cái và luôn sống dè dặt.

Người già ảnh 1

Người già cảm thấy không thoải mái khi sống trong nhà của con cái. Ảnh minh họa: SK&ĐS.

Ngày ba quyết định rời quê lên Sài Gòn sống cùng chị em tôi, ai cũng mừng, không chỉ gia đình hai chị em tôi mà cả bà con nội ngoại hai bên. Mừng vì ba có tuổi, sức khỏe chẳng còn như xưa, có con cháu bên cạnh chăm sóc vẫn tốt hơn. Nhưng rồi, sống chung mới biết ba rất hay giận hờn, mà hễ giận là đòi về quê.

Ban đầu, để ba vui, chị Hai tôi sắp xếp đưa ba về quê chơi ít hôm, xem như đi du lịch. Mỗi lần như vậy, ba khoái lắm. Nhưng rồi lại có lần khác, ba giận, đòi về, mà lúc ấy bận quá, không ai sắp xếp đưa ba đi được, ba còn đòi tự bắt xe đò về một mình. Hai chị em tôi rất lo lắng.

Cuối cùng, chúng tôi nghĩ ra một cách. Khi ba thấy không vui ở nhà chị Hai, ba sẽ sang nhà tôi ở. Khi tôi đi công tác dài ngày, ba lại về với chị Hai. Cứ vậy mà xoay, mong ba đỡ cảm thấy tù túng.

Nhưng có một điều mãi không đổi: Ba luôn gọi hai chị em chúng tôi là chủ nhà. Rồi mỗi khi có con cháu hay bà con từ quê lên thăm, ba lại kể chuyện như thể mình đang ăn nhờ, ở đậu. Mới đầu chúng tôi bị sốc lắm, nhưng nghe riết rồi chị em tôi cũng quen, dù vẫn có chút chạnh lòng.

Ba vẫn thấy mình là khách trong chính nhà con cái mình.

Hôm đó, có anh Tư Triết, là cháu kêu ba bằng chú, đến chơi. Hai chú cháu ngồi nói chuyện từ sáng đến trưa, chuyện làng xóm, chuyện gia tộc, chuyện thời sự...

Thấy gần trưa, chị Hai tôi mời: “Anh Tư ở lại ăn cơm với ba em nhen”.

Anh Tư còn ngại ngần, chưa kịp đáp thì ba tôi đã lên tiếng: “Chủ nhà nó mời, thôi thì ở lại ăn đi”.

Anh Tư ngạc nhiên, nhìn ba tôi rồi hỏi: “Ủa, sao chú Tư lại gọi em đây là chủ nhà? Nghe xa lạ quá vậy?”.

Ba tôi cười lém lỉnh, đáp một câu chắc nịch: “Nhà của mình là của con mình, còn nhà của con mình không phải là nhà mình mà!”.

Chị Hai tôi khoát tay, lắc đầu cười: “Ba em hay nói vậy lắm anh. Hồi đầu tụi em buồn lắm, mà riết rồi cũng quen luôn”.

Tôi từ bếp bước lên, nghe kịp câu chuyện liền nhờ vả: “Có anh Tư đây, anh là người nhà mà cũng khách quan nữa, anh rất uy tín với ba em, làm ơn giải thích giúp tụi em đi! Cỡ nào tụi em cũng thuyết phục rồi mà ba vẫn cứ nghĩ mình là ở nhờ...”.

Anh Tư gật gù, như hiểu chuyện lắm: “Rồi, chuyện đó để anh lo”.

Không biết hôm ấy, anh Tư đã tâm sự với ba thế nào, chỉ biết rằng từ đó trở đi, ba không còn gọi chị em tôi là chủ nhà nữa. Ba cũng ít đòi về quê hơn, có khi nhắc đến cũng chỉ như một chuyện vui, không còn quyết liệt như trước.

Lê Thị Thanh Lâm/ Sài Gòn Books & NXB Thế giới

Người già Lo lắng Không thoải mái Chuyện thời sự Ở đậu Xe đò

Bình luận

    Đọc tiếp

    Galileo không làm thí nghiệm trên tháp nghiêng Pisa?

    Galileo không làm thí nghiệm trên tháp nghiêng Pisa?

    0

    Nhiều người biết đến Galileo với câu chuyện ông leo lên tháp nghiêng Pisa, thả xuống hai quả cầu khác nhau về trọng lượng để chứng tỏ tốc độ rơi không phụ thuộc vào khối lượng.

    SÁCH HAY

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    BOOK SPACE

    BOOK SPACE

    0

    State Hall của Thư viện Quốc gia Áo tại Vienna được xem là một trong những sảnh thư viện hoàng gia tráng lệ trên thế giới. Mỗi năm nơi đây có thể đón hơn 300.000 lượt khách.

    Nghề viết văn

    Nghề viết văn

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    Sống một đời xứng đáng

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    Vũ trụ tuần hoàn

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý