Nỗi khổ của Ten Hag

HLV Ten Hag phát biểu trong buổi họp báo trước trận gặp Crystal Palace diễn ra vào tối 21/9 (giờ Hà Nội): "Chúng tôi biết rằng việc đối đầu với họ trên sân khách luôn khó khăn. Mùa trước, tôi phải sử dụng 2 cầu thủ chỉ đạt 20% thể trạng. Chúng tôi buộc phải để họ thi đấu với tình trạng quá tải. Trong bóng đá đỉnh cao, bạn luôn phải vượt qua giới hạn".

"Chấn thương là điều không thể tránh khỏi. Do đó, một số cầu thủ phải ra sân nhiều để khỏa lấp chỗ trống trong đội hình. Khi bạn có một đội hình lành lặn, việc sắp xếp nhân sự ra sân sẽ dễ dàng hơn. Mùa trước, từ tháng 2 trở đi, chúng tôi phải cố gắng tìm 11 cầu thủ để ra sân mỗi tuần", cựu HLV Ajax tiết lộ thêm.

Mùa giải 2023/24 của MU vỡ vụn bởi hàng loạt ca chấn thương. Thậm chí có thời điểm trong tay Ten Hag chỉ còn một trung vệ thực thụ cho trận gặp Coventry City ở vòng bán kết FA Cup. Khi ấy, Casemiro buộc phải lùi về trám vào vị trí trung vệ.

Thống kê từ Opta chỉ ra rằng MU chịu tới hơn 60 trường hợp chấn thương nặng nhẹ khác nhau xuyên suốt mùa giải vừa qua - điều chưa từng có. MU chơi tệ, song những ca chấn thương liên tiếp góp phần khiến họ sa sút.

Hiện tại, tình hình nhân sự của MU đã ổn hơn. Trong kỳ chuyển nhượng hè 2024, "Quỷ đỏ" bổ sung tới 3 tân binh cho hàng thủ. Trong bối cảnh Luke Shaw và Tyrell Malacia chưa trở lại, Ten Hag không lo lắng. Ông kéo Diogo Dalot sang cánh trái, còn tân binh Noussair Mazraoui đá cánh phải.

Tương tự, Yoro, Lindelof chấn thương, song De Ligt cùng Maguire phần nào đảm nhiệm tốt vai trò trung vệ.

