MU đã ghi hai bàn để vượt lên trước Sporting, nhưng một pha bắt bóng hỏng khiến Mauricio Pochettino lỡ chiến thắng đầu tay.

Pochettino vẫn chờ chiến thắng đầu tiên cùng MU sau hai chuyến làm khách tại Anfield và Lisbon.

Khi Sporting tạt bóng vào vùng cấm, MU đang dẫn 2-1. Bruno Fernandes đã ghi cả hai bàn, còn đội khách tiến gần đến chiến thắng sân khách đầu tiên ở Champions League kể từ năm 2021.

Quả tạt đến đúng vị trí của Senne Lammens. Thủ môn người Bỉ đưa tay đón bóng nhưng để tuột ngay trước mặt Luis Suarez. Tiền đạo Sporting gỡ hòa 2-2.

Có lẽ đó là pha bóng khiến Pochettino tiếc nhất sau trận đấu ở Lisbon sáng 26/11. Ba ngày trước, MU thua Liverpool 0-4 trong trận ra mắt của ông. Lần này, các học trò đã chơi tốt hơn, biết cách vượt lên sau khi bị dẫn bàn. Vậy mà đến lúc chỉ cần thủ môn xử lý gọn một quả tạt, họ lại đánh rơi chiến thắng.

“Mới 7 ngày mà chúng tôi đã được chào đón thế này, cũng ra trò đấy chứ?”, Pochettino nói sau trận.

Ông cũng thừa nhận mình đã có những đêm mất ngủ kể từ khi rời tuyển Mỹ để đến Old Trafford. Còn quá sớm để nói Pochettino hối tiếc vì nhận lời dẫn dắt MU. Song, chỉ sau hai trận, ông đã hiểu vì sao đội bóng này khó thắng đến thế.

Hai quả phạt đền trong 75 giây

Trước khi mắc lỗi ở bàn gỡ 2-2, Lammens làm được việc khó hơn nhiều. Trong hiệp một, anh cản phá quả phạt đền của Suarez. Với một MU vừa chịu quyết định có phần nặng tay của trọng tài, pha cứu thua ấy lẽ ra đủ để cả đội bình tĩnh trở lại.

Thế nhưng, chỉ 75 giây sau khi Sporting được hưởng quả phạt đền đầu tiên, trọng tài lại chỉ tay vào chấm 11 m. Lần này, Lammens lao ra phạm lỗi với Maxi Araujo. Cầu thủ Sporting khi ấy vẫn đang đuổi theo bóng. Anh còn phải khống chế rồi mới có thể dứt điểm. Pha lao ra quá sớm của Lammens cho Suarez một cơ hội tốt hơn nhiều. Ở lần thứ hai đối mặt thủ môn MU, tiền đạo đội chủ nhà mở tỷ số.

Lammens cũng có lý do để trách đồng đội. Cả hai tình huống đều bắt đầu từ một đường chuyền dài. Hai lần liên tiếp, MU để cầu thủ Sporting thoải mái quan sát rồi đưa bóng ra sau hàng thủ.

Khi xem lại trận đấu, Pochettino có thể chỉ rõ ai cần áp sát người chuyền, ai phải lùi về theo đối thủ. Với bàn gỡ hòa cuối trận, ông khó tìm ra điều gì để sửa về chiến thuật. Quả tạt đã đến tay thủ môn.

Chính sự khác biệt ấy khiến bàn thua thứ hai đáng tiếc hơn. Sau quả phạt đền của Suarez, MU còn có thể giành lại thế trận. Bruno gỡ hòa từ chấm 11 m rồi đưa đội khách vượt lên bằng cú sút xa có phần may mắn. Bóng chạm chỗ mặt cỏ gồ ghề, nảy qua đầu thủ môn Kaique Pereira.

Từ chỗ hai lần chịu phạt đền, MU đã nắm lợi thế. Đến khi Lammens để tuột bóng, công sức ấy chỉ còn đủ mang về một điểm.

Điều Pochettino tiếc nhất

Ở Anfield, chiếc thẻ đỏ của Leny Yoro ngay phút thứ 8 buộc Pochettino phải thay đổi kế hoạch khi trận đấu mới bắt đầu. Hơn 80 phút chơi thiếu người cũng khiến ông khó đánh giá các học trò đã tiếp thu được bao nhiêu sau những buổi tập đầu tiên. Trận gặp Sporting cho ông câu trả lời rõ hơn.

MU triển khai bóng với ba hậu vệ rồi trở về hàng thủ bốn người mỗi khi mất bóng. Trong nửa giờ đầu, đội khách giữ nhịp tốt và hiếm khi để Sporting gây sức ép.

Sang đầu hiệp hai, họ tấn công nguy hiểm hơn. Đáng khích lệ nhất với Pochettino là cách MU phản ứng sau bàn thua. Một đội bóng vừa thua đậm trước Liverpool vẫn đủ bình tĩnh để lật ngược tỷ số trên sân khách.

Nhưng suốt 7 trận liên tiếp, MU đều thủng lưới ít nhất 2 bàn. Trong 5 trận gần nhất, họ chịu 5 quả phạt đền và nhận 4 thẻ đỏ.

Bruno Fernandes ghi cả hai bàn giúp MU dẫn ngược 2-1 trên sân đội bóng cũ.

Pochettino mới cầm quân ở hai trận cuối của chuỗi trận ấy, nhưng đã trực tiếp chứng kiến hậu quả. Tại Anfield, ông mất một trung vệ khi chưa kịp xem đội hình xuất phát chơi thế nào. Tại Lisbon, đội trưởng của ông ghi hai bàn mà MU vẫn phải chia điểm.

Pochettino có thể còn băn khoăn về bàn thắng bị từ chối của Amad Diallo hay tình huống Kaique đấm bóng vào lưới nhà dưới sức ép của Patrick Dorgu. Cả hai lần, MU đều phải chờ quyết định của trọng tài.

Riêng ở pha bóng quyết định tỷ số 2-2, họ hoàn toàn có thể tự bảo vệ thành quả. Bruno đã làm xong phần việc của anh. Pochettino chỉ cần Lammens bắt gọn quả tạt ấy.