Nỗi khổ của cha mẹ thời Internet

Khi Internet, mạng xã hội phát triển, cha mẹ tìm thấy rất nhiều nguồn thông tin liên quan đến việc nuôi dạy con cái. Điều này khiến họ hoang mang và sợ mình nuôi con không tốt.

Internet là con dao hai lưỡi với nhiều bậc cha mẹ. Ảnh minh họa: P.D.

Sinh con là một quyết định quan trọng, thậm chí còn lớn hơn cả việc kết hôn hay lựa chọn nghề nghiệp. Ngay từ khoảnh khắc đưa ra quyết định đó, vợ chồng đã bắt đầu quá trình học hỏi và lường trước nhiều tình huống để có thể trở thành cha mẹ tốt, thay vì trở thành những người khiến con cái chịu tổn thương.

Chúng ta đang sống trong thời đại mà ngay cả việc mua một nải chuối, chất lượng và giá cả có thể khác nhau tùy thuộc vào việc bạn mua ở trang web nào và thời điểm nào. Chắc hẳn ai cũng từng có trải nghiệm mua cùng một sản phẩm với bạn bè nhưng chất lượng lại kém hơn, hoặc phải trả mức giá cao gấp đôi.

Khi đi ăn ở các nhà hàng hay quán cà phê nổi tiếng, nếu biết tìm kiếm và đặt chỗ trước qua mạng, bạn có thể tránh được việc phải xếp hàng chờ đợi hàng giờ. Thậm chí, đặt phòng nghỉ dưỡng cũng được giá tốt hơn nếu chọn đúng khung giờ ưu đãi.

Điều đó cho thấy chúng ta đang sống trong một “thời đại tìm kiếm”, nơi ai cũng có thể nắm bắt nhiều cơ hội nếu biết tận dụng Internet. Có lẽ vì thế trong vô thức, chúng ta lo sợ rằng nếu mình không kịp cập nhật thông tin thì sẽ bị bỏ lại phía sau hoặc gặp bất lợi. Nỗi sợ “bị tụt lại” này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cách các bậc cha mẹ nuôi dạy con cái.

Trước khi sinh con, nhiều cha mẹ đã dành thời gian tìm kiếm thông tin trên mạng về các sản phẩm cần thiết như: Sữa bột, gối cho con bú, bỉm, đồ chơi, bình sữa... Họ tra cứu thương hiệu nổi tiếng, lập danh sách những vật dụng trẻ em cần thiết để nuôi con.

Họ cũng tìm hiểu xem nên ở viện sau sinh bao lâu là hợp lý, nên chọn gói chăm sóc nào, ưu và nhược điểm của việc sinh thường và sinh mổ, nếu sinh mổ thì nên gây mê hay gây tê... Giữa các bà mẹ còn có bí kíp truyền lại như một cuốn “gia phả”. Điều đó cho thấy có quá nhiều điều cần nghiên cứu và chuẩn bị trước khi sinh con.

Liệu có phải chỉ các bậc cha mẹ thời nay mới như vậy? Trước khi trả lời câu hỏi đó, chúng ta hãy cùng suy ngẫm: Vì sao cha mẹ lại phải học nhiều đến thế khi chuẩn bị sinh con?

Tục ngữ châu Phi có câu: “Cần một ngôi làng để nuôi dạy một đứa trẻ.” Tôi hoàn toàn đồng tình với câu nói này. Để một đứa trẻ lớn lên, cần đến rất nhiều người: ông bà, cô dì chú bác, hàng xóm… Không chỉ cần người lớn, mà cả những đứa trẻ đồng trang lứa, anh chị em cũng đóng vai trò quan trọng.