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Cảm xúc chi phối tư duy như thế nào?

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Nỗi buồn giúp con người thay đổi tư duy

  • Thứ tư, 9/9/2026 11:11 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Khi buồn, con người có xu hướng mở rộng phạm vi xử lý thông tin, tư duy lại các niềm tin và mục đích, từ đó đưa ra những đánh giá và quyết định thực tế hơn.

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Các nhà nghiên cứu cho rằng nỗi buồn thúc con người thay đổi tư duy. Ảnh: Dreamsite.

Chức năng thứ hai của nỗi buồn là nó thôi thúc sự thay đổi trong tư duy giúp ta thích nghi. Với tư cách là một trạng thái tinh thần, nỗi buồn thúc đẩy chúng ta thực hiện một công việc trí óc khó khăn là tư duy lại các niềm tin và tổ chức lại các mục đích.

Nó mở rộng phạm vi xử lý thông tin để giúp chúng ta hiểu được nguyên nhân và hậu quả của sự tổn thất hay thất bại cũng như những vật cản trên con đường đi tới thành công của chúng ta. Nó cũng được chuyển hướng tới việc đánh giá lại các chiến lược của chúng ta và chấp nhận những điều kiện mới có thể không như mong muốn nhưng không thể thay đổi được.

Cách mà chúng ta xử lý thông tin khi ở trong trạng thái buồn phiền giúp ta hình dung tại sao mọi chuyện lại xảy ra tồi tệ như vậy và làm thế nào để thay đổi được quá trình diễn biến. Suy nghĩ như vậy giúp ta làm rõ được những kỳ vọng và các mục tiêu phi thực tế, dẫn tới những kết cục tốt hơn.

Trong một nghiên cứu hỗ trợ kết luận đó, các nhà nghiên cứu đã mô phỏng sự giao dịch hối đoái dựa trên những dữ liệu của thị trường trước đây trong một khoảng thời gian nào đó. Các sinh viên kinh tế và tài chính được cho thông tin thị trường liên quan tới một thời điểm ở khoảng giữa giai đoạn này rồi sau đó được yêu cầu ra quyết định giao dịch trong khi chơi nhạc để hướng họ cảm thấy hạnh phúc hay buồn bã.

Vì đây chỉ là một mô phỏng và các nhà nghiên cứu có dữ liệu về thị trường ngoại hối đã thực sự diễn ra như thế nào, nên họ có thể đánh giá được thành công của các nhà giao dịch-sinh viên. Những người tham gia ở trạng thái buồn bã đã đưa ra những phán đoán chính xác hơn và các quyết định giao dịch cũng thực tế hơn và kết quả cũng có lợi hơn.

Leonard Mlodinow / NXB Trẻ

buồn tư duy thất bại hạnh phúc tinh thần

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