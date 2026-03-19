Nội Bài, Đà Nẵng thăng hạng trong top sân bay tốt nhất thế giới 2026

Bảng xếp hạng sân bay tốt nhất thế giới 2026 ghi nhận sự thăng hạng của Việt Nam khi sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Đà Nẵng cùng cải thiện vị trí trong top 100.

Nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, khánh thành và đưa vào khai thác từ ngày 19/1/2025. Ảnh: Việt Hà.

Bảng xếp hạng Top 100 sân bay tốt nhất thế giới năm 2026 được công bố ngày 18/3 trong khuôn khổ World Airport Awards thường niên do tổ chức Skytrax thực hiện. Kết quả dựa trên khảo sát mức độ hài lòng của hành khách quốc tế, đánh giá toàn diện trải nghiệm tại sân bay từ khâu làm thủ tục, an ninh, xuất nhập cảnh đến dịch vụ mua sắm, quá cảnh và khu vực khởi hành.

Năm 2026, Việt Nam tiếp tục có hai đại diện góp mặt trong top 100, gồm sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) xếp hạng 71, tăng 8 bậc so với vị trí 79 của năm 2025 và sân bay quốc tế Đà Nẵng xếp hạng 75, tăng 9 bậc so với vị trí 84 năm trước.

Trước đó, trong năm 2025, cả hai sân bay này cũng có bước cải thiện đáng kể so với năm 2024. Việc liên tiếp thăng hạng qua hai năm cho thấy những nỗ lực nâng cấp hạ tầng, dịch vụ và trải nghiệm hành khách đang dần phát huy hiệu quả.

Ở nhóm dẫn đầu, châu Á tiếp tục chiếm ưu thế rõ rệt. Sân bay quốc tế Changi (Singapore) giữ vững vị trí số 1 thế giới năm 2026, đánh dấu lần thứ 14 được vinh danh kể từ khi giải thưởng ra đời vào năm 2000.

Sân bay Nội Bài dịp cao điểm nghỉ hè năm 2022. Ảnh: Việt Linh.

Sân bay này nổi bật với các tiện ích như thác nước trong nhà lớn nhất thế giới, hệ thống check-in và kiểm soát xuất nhập cảnh tự động, cùng việc ứng dụng công nghệ sinh trắc học giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục. Năm 2025, Changi phục vụ gần 70 triệu lượt hành khách, vượt mức kỷ lục trước đại dịch và tiếp tục mở rộng để hướng tới công suất 140 triệu khách vào năm 2030.

Dù đạt nhiều thành tựu, Changi cũng từng đối mặt với phản hồi về tình trạng xử lý hành lý chậm, song đơn vị vận hành đã nhanh chóng đưa ra các biện pháp cải thiện nhằm duy trì tiêu chuẩn dịch vụ. Đại diện sân bay cho biết việc tiếp tục được vinh danh là động lực để nâng cao trải nghiệm và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới, trong đó có kế hoạch xây dựng nhà ga số 5.

Xếp sau lần lượt là sân bay Incheon (Hàn Quốc), Tokyo Haneda (Nhật Bản), Hong Kong và Tokyo Narita, cho thấy khu vực châu Á vẫn duy trì chuẩn mực cao về vận hành và trải nghiệm hàng không.

Các vị trí còn lại trong top 10 ghi nhận sự góp mặt của nhiều sân bay lớn tại châu Âu và Bắc Mỹ như Paris Charles de Gaulle (Pháp), Leonardo da Vinci-Fiumicino (Italy), Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Munich (Đức) và Vancouver (Canada), tạo nên bức tranh đa dạng nhưng vẫn nghiêng về các trung tâm hàng không lớn.

World Airport Awards là giải thưởng thường niên do tổ chức nghiên cứu hàng không Skytrax (trụ sở tại London) thực hiện, được xem là một trong những bảng xếp hạng uy tín nhất trong ngành hàng không toàn cầu. Kết quả được công bố hằng năm dựa trên khảo sát hành khách quốc tế đến từ hơn 100 quốc tịch, đánh giá trải nghiệm tại hơn 500 sân bay.