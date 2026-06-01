Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Nổ súng đẫm máu tại miền bắc Đức, 5 người thiệt mạng

  • Thứ ba, 30/6/2026 00:02 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại trung tâm phúc lợi thanh thiếu niên ở thành phố Stade, bang Niedersachsen (Lower Saxony), phía Tây Bắc nước Đức ngày 29/6.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ nổ súng ở Stade, Đức, ngày 29/6/2026. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát đã tiến hành bắt giữ nghi phạm chính cùng một đối tượng đồng phạm. Đây được xem là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất tại Đức trong nhiều năm qua.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường ở Dankersstraße, thành phố Stade, nằm bên bờ sông Elbe. Đại diện cảnh sát xác nhận: "Các vụ án mạng liên quan đến nhiều nạn nhân đã xảy ra tại cơ sở phúc lợi thanh thiếu niên. Năm người đã tử vong và một số cá nhân khác bị thương”.

Hiện công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc đang được triển khai khẩn trương. Cảnh sát khẳng định tình hình hiện đã được kiểm soát và không còn nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an ninh công cộng.

Tuy nhiên, giới chức vẫn khuyến cáo người dân tránh xa khu vực hiện trường để phục vụ công tác nghiệp vụ.

Đức là quốc gia có luật kiểm soát súng đạn thuộc hàng nghiêm ngặt nhất châu Âu, đặc biệt, người dưới 25 tuổi bắt buộc phải vượt qua bài kiểm tra tâm thần trước khi được cấp phép sở hữu súng.

Những cuốn sách hay về châu Âu

Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về châu Âu, khu vực có bề dày lịch sử được mệnh danh là "lục địa già".

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

An Hòa

Đức Đức Đức thiệt mạng nổ súng

    Đọc tiếp

    Ong Trump thua khang cao vu boi thuong 5 trieu USD hinh anh

    Ông Trump thua kháng cáo vụ bồi thường 5 triệu USD

    38 phút trước 00:03 30/6/2026

    0

    Tòa án Tối cao Mỹ ngày 29/6 đã từ chối xem xét đơn kháng cáo của Tổng thống Trump, qua đó giữ nguyên phán quyết buộc ông bồi thường 5 triệu USD cho nhà văn Jean Carroll trong vụ kiện liên quan đến lạm dụng tình dục và phỉ báng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý