Nổ nhà máy ở Trung Quốc, 5 người thiệt mạng

  • Chủ nhật, 8/2/2026 06:14 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Một vụ nổ đã xảy ra tại phân xưởng thuộc một doanh nghiệp ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, khiến 5 người tử vong.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: CCTV

Theo thông báo từ chính quyền huyện Sơn Âm, thành phố Sóc Châu, tỉnh Sơn Tây, vụ nổ xảy ra vào sáng sớm ngày 7/2 tại phân xưởng của Công ty TNHH Công nghệ sinh học Giai Bằng.

Đến 10h38 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy toàn bộ 5 người bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Tuy nhiên, tất cả đều đã không còn dấu hiệu sinh tồn. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đây là một trong những vụ tai nạn lao động nghiêm trọng mới nhất xảy ra tại Trung Quốc thời gian gần đây. Trước đó, vào ngày 18/1, một vụ nổ tại nhà máy thép tấm thuộc Tập đoàn Thép Bao Cương (Baogang) ở khu vực Nội Mông cũng đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.

