Nợ nần cờ bạc, chủ cửa hàng cơ khí đột nhập nhà dân trộm cắp

Vốn là chủ cửa hàng kinh doanh cơ khí, sẵn có nhiều công cụ trong tay, sau nhiều lần thua bạc trực tuyến, túng quẫn vì nợ nần cờ bạc, Trịnh Văn Bình lên kế hoạch cưa song sắt, đột nhập nhà dân phá két lấy tiền trả nợ.

Tối 26/4, Công an xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận tin báo của bà Lăng Thị Bắc (SN 1969, trú tại thôn Thâm Mò, xã Đồng Đăng) về việc gia đình bà bị đối tượng cưa song sắt cửa sổ, đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản gồm: 36 triệu đồng tiền mặt, 800 Nhân dân tệ cùng nhiều tài sản có giá trị khác như dây chuyền, vòng đeo tay, nhẫn bằng vàng và bạc.

Đối tượng Trịnh Văn Bình tại Cơ quan Công an.

Sau khi tiếp nhận báo cáo, Công an tỉnh Lạng Sơn xác định đây là vụ trộm cắp tài sản lớn, đặc biệt là gần dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 nên gây tâm lý bất an, hoang mang đối với quần chúng nhân dân. Với tinh thần quyết tâm, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Quang Huyên, Phó giám đốc Công an tỉnh - Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã quyết liệt chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Đồng Đăng tập trung tối đa lực lượng, tiến hành khám nghiệm hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để rà soát, xác minh truy xét đối tượng nghi vấn.

Trong thời gian chưa đầy 72 giờ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định Trịnh Văn Bình (SN 1990, thường trú tại xóm Đồng Mạc, xã La Bằng, tỉnh Thái Nguyên; chỗ ở hiện nay tại thôn Hoàng Văn Thụ, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn) chính là đối tượng nghi vấn.

Tại cơ quan Công an, Trịnh Văn Bình khai là chủ cửa hàng cơ khí Bình An, thuộc xã Đồng Đăng, đồng thời là thợ cơ khí có tay nghề. Do nghiện đánh bạc trực tuyến, thời gian gần đây Bình bị thua bạc nợ nần nhiều, nên Bình đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để lấy tiền trả nợ.

Bình phóng xe khắp xã tăm tia, nắm quy luật sinh hoạt của các hộ dân, phát hiện các gia đình nào thường vắng nhà, đi làm ăn xa để đưa vào tầm ngắm. Qua đó, phát hiện gia đình bà Lăng Thị Bắc thường xuyên khóa cửa vào thành phố làm ăn kinh doanh, Bình liền lên kế hoạch đột nhập trộm cắp.

Tang vật vụ án.

Sẵn có công cụ hành nghề cơ khí trong tay, Trịnh Văn Bình đã cưa song sắt cửa, cưa két sắt trộm cắp toàn bộ số tiền trong két của gia chủ. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Bình, lực lượng Công an thu giữ nhiều công cụ mà Bình sử dụng để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an còn làm rõ, trước đó (ngày 7/3), Bình còn đột nhập vào nhà ông Nguyễn Văn Học tại thôn Ga, xã Đồng Đăng theo thủ đoạn tương tự, lấy trộm tài sản với giá trị ước tính khoảng 400 triệu đồng.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, ra Quyết định tạm giữ đối với Trịnh Văn Bình để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.