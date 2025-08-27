Nỗ lực thích ứng giúp nhà bán hàng phụ tùng ôtô tăng tốc trên sàn TMĐT

Sự bùng nổ của TMĐT Việt Nam không chỉ tạo cơ hội cho ngành hàng tiêu dùng nhanh, thời trang hay mỹ phẩm, mà còn mở ra cánh cửa cho những lĩnh vực ngách hơn như phụ tùng ôtô.

Chỉ sau một năm gia nhập Shopee, cửa hàng trực tuyến phụ tùng ôtô Car Choice đã chứng minh các sản phẩm đặc thù như cốp nóc, nệm ghế hoàn toàn có thể đến tay người tiêu dùng nhanh chóng, tiện lợi với nhiều ưu đãi thông qua kênh thương mại điện tử (TMĐT). Đây là kết quả của sự kết hợp giữa chiến lược kinh doanh thương hiệu và những hỗ trợ thiết thực từ Shopee.

Chủ động thích ứng để bứt phá trên sàn TMĐT

Ngay từ khi thành lập, Car Choice đã được định hướng trở thành một “siêu thị phụ tùng ôtô” trực tuyến, cung cấp đa dạng sản phẩm từ những mặt hàng nhỏ gọn như sáp thơm, nước hoa xe hơi đến các sản phẩm cồng kềnh và giá trị cao.

Lựa chọn Shopee là sàn chủ lực để phát triển trên nền tảng TMĐT, ông Hà Tuấn Anh - đại diện Car Choice - chia sẻ: “Chúng tôi tập trung phát triển trên Shopee vì sàn sở hữu hệ sinh thái hoàn thiện từ khâu thanh toán, vận chuyển đến việc đảm bảo trải nghiệm mua sắm cho khách hàng. Đây chính là điều kiện tiên quyết để Car Choice xây dựng lộ trình phát triển rõ ràng và dài hạn trên sàn TMĐT”.

Ông Hà Tuấn Anh cho biết hiện Car Choice đang tập trung nhân lực vận hành gian hàng trên Shopee.

Tuy nhiên, theo ông Tuấn Anh, hành vi mua sắm trên sàn TMĐT trong nửa đầu năm 2025 đã có nhiều thay đổi, khi người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định mua một món hàng nào đó.

Để thích ứng, Car Choice đã điều chỉnh chiến lược theo hướng tập trung hơn: Xác định rõ phân khúc khách hàng, tối ưu hành trình trải nghiệm mua sắm và ưu tiên phát triển các nhóm hàng chủ lực có lợi thế cạnh tranh cùng tỷ lệ chuyển đổi cao. Từ những sản phẩm mũi nhọn, thương hiệu xây dựng các combo phụ tùng để tăng sự lựa chọn cho khách hàng; đồng thời đầu tư mạnh hơn vào khâu tư vấn, quảng cáo và tận dụng triệt để các chính sách hỗ trợ từ sàn TMĐT.

Kết quả cho thấy hướng đi này mang lại hiệu quả rõ rệt. Trong năm đầu tiên, doanh thu và số lượng đơn hàng bán ra của Car Choice tăng trưởng đều đặn theo từng tháng. Gian hàng trực tuyến Car Choice trên Shopee không chỉ đạt danh hiệu “Shop yêu thích”, mà còn xây dựng được tệp khách hàng trung thành riêng.

Sự hỗ trợ từ Shopee tạo đòn bẩy tăng trưởng bền vững

Bên cạnh nỗ lực từ phía nhà bán, sự đồng hành của Shopee cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển Car Choice. Năm 2025, nền tảng này liên tục tái đầu tư, cung cấp đến nhà bán hàng các giải pháp ưu đãi về giá và vận chuyển, cũng như những công cụ giúp tiếp cận người tiêu dùng hiệu quả hơn như Shopee Live, Shopee Video.

Kinh doanh các sản phẩm có kích thước lớn, Car Choice đã tối ưu được quy trình vận hành và chi phí giao hàng cho khách thông qua những chương trình vận chuyển sàn triển khai. Ông Tuấn Anh chia sẻ: “Trước đây, một chiếc cốp nóc ôtô có chi phí vận chuyển rất cao, đến vài trăm nghìn đồng. Nhờ có Shopee hỗ trợ giao tận nơi và triển khai dịch vụ hỏa tốc, khách hàng của chúng tôi có thể nhận sản phẩm nhanh chóng, đồng thời tiết kiệm đáng kể chi phí”.

Car Choice tối ưu chi phí vận chuyển cho khách hàng nhờ các chương trình của Shopee.

Không dừng lại ở khâu vận chuyển, Car Choice còn khai thác hiệu quả chương trình Voucher Xtra của Shopee. Bằng cách phân tích hành vi chi tiêu của khách hàng và kết hợp giá trị ưu đãi sàn cung cấp, nhà bán đã chủ động điều chỉnh giá để người tiêu dùng có thể tiếp cận sản phẩm với mức giá cạnh tranh hơn.

Các công cụ như Shopee Video và Shopee Live cũng nhanh chóng được Car Choice ứng dụng để nâng cao độ nhận diện. “Những công cụ này mang lại cho chúng tôi cơ hội tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn, từ đó tạo dựng niềm tin và cải thiện tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng”, đại diện Car Choice nhận định.

Gian hàng của Car Choice đạt 16.800 lượt theo dõi - kết quả tích cực của nhà bán chỉ mới hoạt động trên sàn hơn một năm.

Với định hướng chiến lược rõ ràng và sự hỗ trợ liên tục từ Shopee, Car Choice đang dần chứng minh thị trường ngách cũng có thể phát triển trên sàn TMĐT. Ngày hội siêu mua sắm 9/9 sắp tới được xem là dịp quan trọng, mở ra cơ hội tăng trưởng mới cho thương hiệu phụ tùng ôtô này; đồng thời khẳng định vai trò của Shopee như một đối tác chiến lược của nhà bán hàng Việt trong thời kỳ chuyển đổi số.