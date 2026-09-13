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Di sản Maria Montessori: Lý thuyết, Thực hành và Tác động toàn cầu

Cuốn sách không chỉ trình bày những nguyên lý cốt lõi trong phương pháp Montessori, một phương pháp giáo dục tiên phong chú trọng vào sự phát triển tự nhiên, tự do và độc lập của trẻ em, mà còn khắc họa rõ nét tầm ảnh hưởng của bà Maria Montessori đến nền giáo dục toàn cầu.

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Nỗ lực phi thường của người phụ nữ Italy đầu tiên lấy bằng bác sĩ

  • Chủ nhật, 13/9/2026 09:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Dấn thân vào ngành nghề mà thời bấy giờ được mặc định chỉ dành riêng cho đàn ông, Maria Montessori đã phải vượt qua nhiều định kiến. Bà cảm giác mình như người huấn luyện sư tử.

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Chân dung Maria Montessori khi còn trẻ. Ảnh minh họa: A.M.I.

Dù người cha cực lực phản đối con đường mà bà đã chọn, mẹ của bà - bà Renilde Montessori - chưa bao giờ nghi ngờ khả năng thành công của con gái. Bà Renilde là bạn đồng hành bền bỉ của Maria và luôn cảm thông, giúp đỡ con gái bằng mọi cách có thể.

May mắn thay, sự xa cách giữa cha và con gái không kéo dài mãi mãi: Trên thực tế, cuộc hòa giải diễn ra khá kịch tính. Vào thời điểm đó, trường y có truyền thống là mỗi sinh viên mới tốt nghiệp sẽ phải trình bày một bài giảng công khai trước hội đồng giảng viên sau năm đầu tiên hành nghề.

Đây vốn là một thử thách đủ căng thẳng trong bất kỳ trường hợp nào, nhưng đặc biệt khó khăn đối với bà. Thành kiến vẫn còn rất mạnh mẽ, và nhiều người trong khán phòng không chỉ đến với tinh thần phê phán mà còn sẵn sàng gây rối loạn. "Hôm đó tôi cảm thấy mình như một người huấn luyện sư tử vậy", bà Montessori nhớ lại.

Sáng hôm diễn ra thuyết trình, một người bạn tình cờ gặp ông Alessandro Montessori ngoài đường và ngạc nhiên hỏi: "Anh không đến dự buổi thuyết trình à?", "Buổi thuyết trình nào cơ?", Người cha đáp lại, lúc ấy ông đã không còn theo sát những việc con gái mình làm.

Sau đó là những lời giải thích và cuối cùng ông Alessandro bị thuyết phục, dù hơi miễn cưỡng, đến dự buổi thuyết trình. Chiến thắng của nữ bác sĩ trẻ hôm đó trọn vẹn chẳng khác gì của nhân vật Portia [1]. Cách cô trình bày chủ đề rất xuất sắc, lối diễn đạt hoàn hảo cùng với cá tính đầy cuốn hút, đến mức mọi sự phản đối đều bị xóa sạch, thay vào đó là một tràng pháo tay vang dội.

Người cha trở thành tâm điểm của những lời chúc tụng nồng nhiệt từ mọi phía vì có được một cô con gái giỏi giang như vậy. Con vịt con xấu xí đã thực sự tung cánh thành thiên nga.

Bà Maria Montessori trở thành người phụ nữ đầu tiên ở Italy nhận bằng Bác sĩ Y khoa. Cùng năm đó (1896), bà được chọn làm đại diện phụ nữ Italy tham dự một hội nghị nữ quyền tổ chức tại Berlin (Đức). Tại đây, bà đã lên tiếng bênh vực cho những người phụ nữ đi làm một cách nhiệt huyết và hiệu quả, đến mức chân dung bà xuất hiện trên báo chí của nhiều quốc gia.

Vài năm sau (1900), bà tham dự một hội nghị tương tự ở London (Anh). Lần này, bà công khai phản đối việc sử dụng lao động trẻ em trong các hầm mỏ ở Sicily (Italy) và ủng hộ một phong trào được Nữ hoàng Victoria bảo trợ nhằm chống lại nạn bóc lột sức lao động trẻ em.

Thật thú vị khi nhận thấy ngay từ những ngày đầu, ở bà Montessori hiện rõ một phẩm chất nổi bật mà chúng ta có thể mô tả đúng hơn cả là chiến đấu cho những người yếu thế. Trong cuộc trò chuyện gần như sau cuối giữa tôi và Bác sĩ Montessori - khi ấy bà đã hơn 80 tuổi - bà tình cờ nhắc lại trong chuyến đi đầu tiên tới Anh, bà cùng các đại biểu dự hội nghị khác đã được Nữ hoàng Victoria đích thân tiếp đãi. Bà cũng được trò chuyện với Nữ hoàng.

E.M. Standing/ Light Books & NXB Dân trí

Phụ nữ Maria Montessori Alessandro Sư tử Nữ hoàng Thuyết trình

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