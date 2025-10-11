Nổ lớn ở cơ sở quân sự Mỹ, 20 người nghi thiệt mạng

Truyền thông Mỹ dẫn lời nhà chức sở tại cho biết, một vụ nổ lớn đã xảy ra sáng 10/10 (giờ địa phương) tại một cơ sở sản xuất chất nổ quân sự ở bang Tennessee khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy nhiều xe bị hư hại và các mảnh vỡ cháy đen nằm rải rác xung quanh khu vực.

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Hickman xác nhận vụ nổ xảy ra tại Nhà máy Accurate Energetic Systems - cơ sở sản xuất chất nổ phục vụ mục đích quân sự. Lực lượng cứu hộ đã được điều động đến hiện trường.

Tại cuộc họp báo, Cảnh sát trưởng hạt Humphreys Chris Davis cho biết có một số người mất tích và nhiều trường hợp tử vong đã được xác nhận, song chưa công bố con số cụ thể. Ông cảnh báo có thể tiếp tục xảy ra các vụ nổ nhỏ tại hiện trường.

Nhân viên y tế cấp cứu hạt Hickman David Stewart nói với hãng AP rằng lực lượng cứu hộ ban đầu không thể tiếp cận nhà máy do các vụ nổ vẫn tiếp diễn.

Theo thông tin mới nhất từ kênh Fox 11, hiện có ít nhất 1 trường hợp thiệt mạng và 19 người vẫn còn mất tích.

Hãng AP đưa tin vụ nổ khiến nhà dân cách xa nhiều km cũng bị rung chuyển. Cư dân gần đó là Gentry Stover nói với AP: “Tôi tưởng căn nhà đã sụp đổ, tôi ở rất gần cơ sở Accurate nên chỉ khoảng 30 giây sau khi tỉnh dậy, tôi biết chắc đó là vụ nổ ở đó".

Theo thông tin trên trang web của Accurate Energetic Systems, công ty này chuyên phát triển, sản xuất, xử lý và lưu trữ các sản phẩm và chất nổ phục vụ lĩnh vực quân sự, hàng không vũ trụ và phá dỡ công trình thương mại. Cảnh sát trưởng Davis cho biết công ty đang hợp tác với cơ quan chức năng.

Nhà máy nằm ở khu vực giáp ranh giữa hai hạt Hickman và Humphreys, cách thành phố Nashville khoảng 96 km về phía Tây Nam.