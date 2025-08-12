Ninh Bình FC mạnh cỡ nào

Mới lên hạng nhưng Ninh Bình là cái tên được chờ đợi nhất ở V.League 2025/26 bởi nguồn tài chính dồi dào, đội quân chất lượng.

Ninh Bình FC sẽ là ẩn số đầy thú vị tại V.League mùa 2025/26. Ảnh: Ninh Bình FC.

Liệu tân binh này có một bước nhảy lên đỉnh cao như Công an Hà Nội đã từng thể hiện?

Ninh Bình FC đáng sợ thế nào?

Ninh Bình là một trong 2 cái tên mới góp mặt ở V.League 2025/26. Khác với PVF-CAND, đội bóng này được kỳ vọng đem đến sức cạnh tranh mãnh liệt hơn ở cuộc đua đến các thứ hạng cao của mùa bóng tới. Đưa Ninh Bình vào hàng ngũ của những anh tài có cơ hội để tranh chấp nhóm đầu. Nhìn vào danh sách nhân sự của đội bóng này thì rõ ràng, Ninh Bình được liệt ngồi ở “mâm trên” cũng là dễ hiểu.

Sau chiến công vô đối ở hạng Nhất 2024/25 bằng chuỗi bất bại để giành vé thăng hạng, Ninh Bình có cuộc sàn lọc lực lượng để giữ lại những gương mặt xuất sắc, đủ sức để làm nên bộ khung vững chắc ở V.League 2025/26. Có thể kể đến nhiều gương mặt trong số đó như thủ môn Văn Lâm, hậu vệ Thanh Thịnh, trung vệ Ngọc Bảo cùng các tiền vệ Ngọc Hà, Trọng Long, Hoàng Đức, Đức Việt, bộ đôi tiền đạo Thanh Bình, Quốc Việt…

Đây đa phần đều là những cầu thủ đã tạo tiếng vang rất lớn không chỉ ở màu áo CLB mà còn cả các đội tuyển quốc gia. Họ đều đang ở thời đỉnh cao của phong độ nên năng lực không phải là điều bàn cãi.

Tuy nhiên, Ninh Bình thừa hiểu, chỉ những gương mặt trên là chưa đủ để tạo dựng một hình ảnh vững chãi ở V.League bởi đẳng cấp của sân chơi này hoàn toàn cao hơn hẳn so với hạng Nhất. Vì thế, tân binh này đã có nhiều bổ sung đáng chú ý.

Nguồn cầu thủ của HAGL là lực lượng được Ninh Bình chiêu mộ để gia tăng sức mạnh. Cầu thủ đa năng Dụng Quang Nho, các tiền vệ Bảo Toàn và Ngọc Quang là những trụ cột của đội bóng phố Núi ở mùa giải vừa qua và đã ghi dấu ấn mạnh về chuyên môn.

Ninh Bình FC đã có những sự bổ sung nhân sự đáng chú ý. Ảnh: Ninh Bình FC.

Ngôi sao đáng chú ý được đội bóng này đưa về trong kỳ chuyển nhượng vừa qua là tiền vệ Đức Chiến. Cựu cầu thủ của Thể Công Viettel này có thể đảm nhiệm tốt vị trí tiền vệ lẫn trung vệ nên hứa hẹn sẽ giúp cho Ninh Bình linh hoạt trong cách sử dụng người một khi muốn thay đổi chiến thuật mà không bị mất quyền thay người.

Chất lượng nội binh của Ninh Bình là ổn. Nhưng để trở thành một thế lực, đội bóng này còn phải chờ màn trình diễn của lực lượng ngoại của đội cả về cầu thủ lẫn HLV.

Ẩn số ngoại binh

Ở thành phần cầu thủ, trung vệ Janclesio khẳng định được năng lực ở V.League trong nhiều mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, ẩn số nằm ở các ngoại binh mới.

Đầu tiên là Morales Alonso Victor. Ngoại binh mang quốc tịch Tây Ban Nha, vừa chơi ở Terrassa FC ở giải hạng tư Tây Ban Nha, có thể chơi ở vị trí trung vệ và tiền vệ. Tiền đạo Gustavo Henrique khoác áo Zakho (Iraq) trước khi đến với Ninh Bình.

Cũng cần biết rằng cầu thủ người Brazil này từng đầu quân cho CAHN ở mùa giải 2022/23. Trong 39 trận khoác áo Zakho, Gustavo Henrique ghi 17 bàn thắng và thực hiện 5 đường kiến tạo. Về phần mình, tiền đạo Daniel da Silva dos Anjos được giới thiệu từng khoác áo nhiều CLB, trong đó có Benfica B.

Kết thúc giải hạng Nhất 2024/25, HLV Nguyễn Việt Thắng cũng chia tay Ninh Bình. Thế chỗ cho cựu tiền đạo ĐT Việt Nam là HLV ngoại Albadalejo Castono Gerard.

Trong sự nghiệp cầm quân, ông thầy người Tây Ban Nha chỉ dẫn dắt đội bóng ở giải hạng nhì của Tây Ban Nha. Chiến thắng ấn tượng nhất của ông Albadalejo Castono Gerard khi cùng Lleida Esportiu đánh bại Real Sociedad (3-2) ở vòng 1/16 Copa del Rey vào tháng 11/2017.

Đầu tư là một chuyện, nhưng thành quả ra sao thì còn tuỳ màn trình diễn của các cầu thủ. Ảnh: Ninh Bình FC.

Nhìn tổng thể, lý lịch của ông Albadalejo Castono Gerard không thực sự ấn tượng. Nhưng đánh giá khả năng điều khiển sa bàn của HLV người Tây Ban Nha vào thời điểm này là hơi chủ quan. Nhiều HLV đã cho thấy, họ thể hiện được năng lực cầm quân nếu gặp được môi trường làm việc thích hợp.

Nhìn một cách tổng thể, có nhiều lý do để đặt niềm tin vào một hình ảnh đầy sức sống của Ninh Bình. Hẳn nhiên để đặt cược đội bóng này sẽ gặt hái thành tích tức thì như CAHN vô địch V.League ngay trong mùa đầu tiên lên hạng là e rằng lạc quan quá mức bởi còn đó những đại gia mạnh cả về tái chính lẫn nhân sự như Nam Định hay CAHN.

Tuy vậy, nếu ngoại binh chơi tốt, đủ năng lực để làm đầu tàu và HLV Albadalejo Castono Gerard thể hiện được sự biến ảo trên sa bà chiến thuật, Ninh Bình hoàn toàn có thể tranh chấp một thứ hạng cao ở V.League 2025/26.