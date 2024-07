Niêm phong hồ sơ bệnh án mẹ con sản phụ tử vong để điều tra

Liên quan đến vụ việc mẹ con sản phụ tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc, đại tá Lê Ngọc Anh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết Cơ quan CSĐT Công an Vĩnh Lộc đã tiếp nhận thông tin tố giác và đang xem xét theo quy định.

Chiều 17/7, tại cuộc họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Bá Cẩn, Quyền Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, cho biết sau khi mẹ con sản phụ T.T.N. tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc hôm 13/7, sở này đã vào cuộc ngay.

Sở Y tế Thanh Hóa đã thành lập Hội đồng chuyên môn về sự cố ý khoa, do một phó giám đốc sở làm trưởng đoàn, để điều tra, xác định nguyên nhân tử vong của mẹ con sản phụ. Hội đồng này đã làm việc với Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, các thành viên liên quan đến vụ việc.

Hiện nay, hồ sơ bệnh án của sản phụ T.T.N. đã được niêm phong để phục vụ điều tra. Công an huyện Vĩnh Lộc đang phối hợp với Viện pháp y trung ương làm rõ nguyên nhân tử vong của mẹ con sản phụ này.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Ông Nguyễn Bá Cẩn thông tin: Sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi nạn nhân của Viện pháp y trung ương, nguyên nhân dẫn đến mẹ con sản phụ N. tử vong, Sở Y tế Thanh Hóa sẽ cung cấp cho báo chí. Nếu tập thể, cá nhân có vi phạm trong vụ việc này, Sở Y tế sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và ngành y tế

Tại cuộc họp, đại tá Lê Ngọc Anh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Lộc đã tiếp nhận thông tin tố giác liên quan đến vụ việc mẹ con sản phụ tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc, đang xử lý theo quy trình. Nếu vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Lộc sẽ khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật.

Trước đó, theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc, khoảng 7h5 ngày 13/7, bệnh viện có tiếp nhận thai phụ T.T.N. (SN 1992, ngụ xã Thạch Long, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) vào bệnh viện sinh con. Chị N. mang bầu lần thứ 3 và thai 39 tuần.

Sau khi làm các xét nghiệm, bệnh nhân được theo dõi các quá trình chuyển dạ tại khoa sản. Đến khoảng 8h15 cùng ngày, sản phụ có biểu hiện đau tức ngực, khó thở, tím tái toàn thân, tim nghe không rõ. Ngay lập tức sản phụ được ban trực xử lý cấp cứu ngừng tuần hoàn, đồng thời hội chẩn trực tiếp lãnh đạo và báo động đỏ toàn bệnh viện hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân.

Sản phụ đã được hội chẩn và chẩn đoán suy hô hấp ngừng tuần hoàn, ối vỡ sớm/cơn hen phế quản ác tính/theo dõi thuyên tắc mạch ối. Các bác sĩ tiến hành xử lý gấp để cứu hai mẹ con, nhưng quá trình phẫu thuật không thành, thai nhi là bé gái không qua khỏi. Đối với thai phụ, sau khi hội chẩn với bệnh viện tuyến tỉnh, thai phụ được Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc chuyển lên tuyến trên nhưng cũng không qua khỏi.