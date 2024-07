Xét xử 2 cựu cục trưởng đăng kiểm và 252 bị cáo

TAND TP.HCM ngày 18/7 mở phiên xét xử đối với 254 bị cáo liên quan các sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM, Long An, Bến Tre, Sóc Trăng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 tháng (ngày 18/7-18/10), do thẩm phán Huỳnh Văn Trực - Phó chánh tòa Hình sự TAND TPHCM - làm chủ tọa. Ngoài ra, hội đồng xét xử còn có thẩm phán Trần Minh Châu cùng 3 hội thẩm nhân dân.

Đại diện VKS tham gia phiên tòa là các kiểm sát viên Trần Thị Liên, Nguyễn Vũ Mai Diễm, Lê Trương Hà Linh, Phạm Văn Hiền.

Do số lượng bị cáo đông, phiên tòa sẽ được xét xử ở 2 điểm cầu, gồm trụ sở TAND TP.HCM và hội trường Trại tạm giam Chí Hòa (T30 Củ Chi).

Trong số 254 bị cáo có 2 cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam: Ông Trần Kỳ Hình bị xét xử về tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; ông Đặng Việt Hà bị xét xử về tội Nhận hối lộ.

Những bị cáo còn lại bị xét xử về các tội: Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Giả mạo trong công tác; Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật; Xâm phạm trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông, hoặc phương tiện điện tử của người khác; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Tham ô tài sản.

Theo cáo buộc của VKS, mặc dù là cán bộ thuộc cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đăng kiểm chất lượng, an toàn kỹ thuật, an toàn lao động, bảo vệ môi trường đối với phương tiện, lãnh đạo cục, phòng đến các trung tâm đăng kiểm cùng nhau thống nhất, chỉ đạo các đăng kiểm viên nhận tiền từ trung tâm và chủ phương tiện để bỏ qua lỗi.

Với việc làm ngơ cho cấp dưới, bị cáo Trần Kỳ Hình đã nhận hối lộ hơn 7,1 tỷ đồng từ các thuộc cấp. Sau khi bị cáo Hình nghỉ hưu, bị cáo Đặng Việt Hà lên thay cũng đã nhận hối lộ hơn 8,5 tỷ đồng , chỉ sau hơn 1 năm nhậm chức.

Đến tháng 10/2022, khi cơ quan công an phát hiện xử lý các sai phạm của các đơn vị đăng kiểm, lo sợ hành vi bị phát giác, bị cáo Đặng Việt Hà đã trả lại 5 tỷ đồng cho Trần Anh Quân (khi đó là Quyền Trưởng Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam).

Tiếp đó, bị cáo Hà nhờ Lại Thái Phong (cựu Phó chánh văn phòng Cục đăng kiểm Việt Nam) "nghe ngóng" xem cơ quan công an xử lý sai phạm gì tại các trung tâm đăng kiểm. Phong nói sẽ nhờ Nguyễn Văn Chung (là người có nhiều mối quan hệ với các cơ quan công an) tìm hiểu giúp.

Sau đó, Hà yêu cầu Quân đưa lại số tiền 5 tỷ đồng đã trả lại trước đó rồi chuyển số tiền này nhờ Phong đưa cho Chung. Tuy nhiên, Chung không có khả năng dò la thông tin giúp mà chiếm đoạt luôn số tiền này.

Sau khi bị bắt, bị cáo Đặng Việt Hà làm đơn tố cáo Phong và Chung.

Gần 2 năm trước, trong các ngày 26 và 28/10/2022, khi đang thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM phát hiện 2 ôtô có dấu hiệu cơi nới thành, thùng xe nên dừng phương tiện để kiểm tra.

Kết quả kiểm tra cho thấy số đo kích thước thành, thùng xe trùng khớp với số đo trong Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện xe cơ giới đường bộ (Giấy chứng nhận kiểm định). Tuy nhiên, kích thước này lại sai lệch so với số đo theo thông số kỹ thuật của xe trên cơ sở dữ liệu Cục Đăng kiểm Việt Nam. Do đó, kết quả này được chuyển đến cơ quan điều tra để xác minh, làm rõ.

Từ dấu hiệu tội phạm nói trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiến hành điều tra, xác định hành vi phạm tội có tổ chức xuyên suốt từ Cục Đăng kiểm Việt Nam đến các trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới, chi cục đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại TP.HCM và các địa phương trên cả nước.