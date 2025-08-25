Nhược điểm của tên lửa tầm xa FP-5 Flamingo do Ukraine chế tạo

Tên lửa hành trình FP-5 Flamingo mới của Ukraine gây chú ý với tầm bắn 3.000 km, nhưng kích thước “khổng lồ” và động cơ lại là hai điểm yếu tiềm tàng.

Dù mang sức mạnh vượt trội, FP-5 vẫn dễ bị radar phát hiện và phụ thuộc động cơ bay. Ảnh: Công ty phát triển FP-5 Flamingo Fire Point

Theo công ty truyền thông và tư vấn Defense Express (Ukraine), tên lửa hành trình FP-5 Flamingo mới ra mắt của Ukraine đã gây ấn tượng mạnh với tầm bắn lên tới 3.000 km và đầu đạn nặng hơn 1.000 kg.

Đây là một bước tiến quan trọng trong khả năng tác chiến tầm xa của Kyiv. Tuy nhiên, theo các chuyên gia và phân tích kỹ thuật, chính những ưu điểm vượt trội này lại mang đến hai nhược điểm tiềm tàng, đòi hỏi Ukraine phải có chiến lược triển khai phù hợp để đạt hiệu quả cao nhất.

Kích thước "khổng lồ" và khả năng dễ bị phát hiện

Điểm yếu đầu tiên và dễ thấy nhất của FP-5 Flamingo chính là kích thước của nó. Tờ Politico (Mỹ) mô tả tên lửa này là "một con quái vật" với sải cánh dài 6 mét và trọng lượng cất cánh tối đa 6 tấn.

Để dễ hình dung, FP-5 thậm chí còn nặng hơn cả máy bay huấn luyện L-39 Albatros, vốn có trọng lượng cất cánh tối đa là 4,7 tấn. Việc một tên lửa phải mang đủ nhiên liệu để bay 3.000 km và một đầu đạn nặng trên 1.000 kg chắc chắn sẽ dẫn đến kích thước lớn.

Kích thước lớn là yếu tố khiến FP-5 kém "tàng hình". Để đơn giản hóa quá trình sản xuất hàng loạt, FP-5 không sử dụng công nghệ làm giảm khả năng hiển thị trên radar, khiến nó dễ bị radar phát hiện hơn so với các tên lửa hành trình hiện đại khác.

Dù khả năng bay ở tầm cao thấp có thể giúp tránh được radar mặt đất và hệ thống phòng không thông thường, nhưng radar trên không gắn trên máy bay chiến đấu từ lâu đã có thể phát hiện các mục tiêu như vậy ngay cả khi đối mặt với nhiễu địa hình.

Mặc dù đây là một nhược điểm, nhưng nó không phải là một vấn đề nghiêm trọng nếu được sử dụng đúng cách. Tình hình thực tế đã chứng minh rằng các hệ thống phòng không tầm xa của Nga đã không thể ngăn chặn những thiết bị bay không người lái cỡ lớn như Tu-141 Strizh của Ukraine, vốn có kích thước tương đương với FP-5.

Động cơ máy bay thay vì động cơ tên lửa chuyên dụng

Nhược điểm tiềm tàng thứ hai của FP-5 Flamingo liên quan đến động cơ đẩy của nó. Kích thước lớn của tên lửa đòi hỏi một động cơ mạnh mẽ, tạo ra lực đẩy khoảng 20-23 kN.

Đây là loại động cơ thường thấy trên máy bay huấn luyện hoặc máy bay phản lực thương mại cỡ nhỏ, chứ không phải là động cơ tên lửa nhỏ gọn chuyên dụng.

Ví dụ, tên lửa Tomahawk nặng 1,3 tấn chỉ cần động cơ có lực đẩy 3,1 kN, trong khi FP-5 lại cần một động cơ tương đương với Allison J33-A-41 (23 kN) của tên lửa MGM-13 Mace hay KR-17A (19,6 kN) của Tu-141 Strizh.

Tuy nhiên, việc sử dụng các động cơ máy bay trên cũng có những ưu điểm riêng. Các động cơ như Adour hay AI-25 đã được sản xuất với số lượng lớn, lên tới hàng nghìn chiếc, giúp đảm bảo nguồn cung ổn định cho việc sản xuất hàng loạt FP-5.

Đây cũng là lý do nhà sản xuất Milanion Group có thể báo cáo tốc độ sản xuất ấn tượng: hơn 50 đơn vị FP-5 mỗi tháng.

Trong bối cảnh đó, nhược điểm về kích thước và động cơ của FP-5 chỉ có thể được khắc phục bằng một chiến lược tác chiến hiệu quả. Đại tá Markus Reisner, người đứng đầu Viện Đào tạo Sĩ quan tại Học viện Quân sự Theresian (Áo), nhấn mạnh rằng để tên lửa này đạt hiệu quả thực sự, nó cần phải được trang bị hệ thống đối phó điện tử và mồi bẫy để vượt qua hệ thống phòng không của Nga.

Hơn nữa, ông Reisner cho biết FP-5 nên được triển khai cùng với các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn.

Với tốc độ sản xuất 3.000 UAV mỗi tháng, thiết bị bay không người lái FP-1 có thể được sử dụng để "tấn công theo bầy đàn" và làm quá tải hệ thống phòng không của Nga, tạo ra một lỗ hổng để FP-5 bay qua và tấn công mục tiêu.

Sự phát triển của FP-5 Flamingo cho thấy Ukraine đang sẵn sàng nắm lấy thế chủ động. Với khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, thông điệp mà Kyiv gửi đi rất rõ ràng: “Chúng tôi sẽ sớm thực hiện các cuộc tấn công lớn vào sâu trong lãnh thổ Nga”, Đại tá Reisner nêu quan điểm.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận các cuộc thử nghiệm đã thành công FP-5 Flamingo và việc sản xuất hàng loạt sẽ bắt đầu trong vài tháng tới, lưu ý rằng đây hiện là "tên lửa thành công nhất của Ukraine cho đến nay".

Đại tá Reisner nhấn mạnh thêm rằng, trong hơn ba năm rưỡi qua, ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu chưa sản xuất được loại tên lửa hành trình nào có thể so sánh với tên lửa hành trình FP-5 Flamingo của Ukraine.