Những việc cán bộ công chức không được làm từ ngày 1/7

Từ ngày 1/7, cả nước có 34 Công an cấp tỉnh, 3.319 Công an cấp xã

Toàn quốc có 34 Công an cấp tỉnh (mới) và 3.319 Công an cấp xã (gồm Công an 2.621 xã; 687 phường; 11 đặc khu), có hiệu lực từ ngày 1/7.