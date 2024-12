Những ứng dụng hay nhất trên iPhone

Giải thưởng App Store Awards 2024 vinh danh 17 ứng dụng nổi bật trên các nền tảng của Apple.

Biểu tượng kho ứng dụng App Store. Ảnh: Tom's Guide.

Apple vừa công bố danh sách ứng dụng đoạt giải App Store Awards 2024. Đây là danh hiệu cho ứng dụng xuất sắc, được phát hành trên các nền tảng thiết bị của Táo khuyết.

Tổng cộng 17 ứng dụng được vinh danh trong năm nay, gồm app/game xuất sắc cho từng loại thiết bị và những app có tác động văn hóa. Năm nay, Apple lần đầu trao giải ứng dụng và game của năm cho Vision Pro.

Ứng dụng thắng giải được nhóm biên tập App Store lựa chọn từ 45 đề cử lọt vào vòng chung kết, dựa trên yếu tố trải nghiệm người dùng, thiết kế và “đổi mới ở cấp độ cao nhất”.

“Thành tích ấn tượng của các nhà phát triển đoạt giải năm nay cho thấy khả năng sáng tạo vượt bậc có thể được khai phá thông qua các ứng dụng”, CEO Tim Cook cho biết.

Kino là ứng dụng iPhone của năm. App được phát hành từ tháng 6, mang đến chế độ quay video chuyên nghiệp với giao diện dễ sử dụng. Kino được phát triển bởi Lux Optics, đội ngũ đứng sau ứng dụng nhiếp ảnh phổ biến Halide.

Ứng dụng iPad của năm gọi tên Moises. Công cụ này sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nhận diện và tách giai điệu, giọng hát khỏi bản nhạc. Về cơ bản, ứng dụng chủ yếu phục vụ nhà sản xuất âm nhạc và ca sĩ.

Giao diện ứng dụng Kino. Ảnh: Apple.

Nhờ loạt công cụ sửa ảnh hữu ích, Adobe Lightroom thắng giải ứng dụng Mac. Trong suốt năm, phần mềm này liên tục cập nhật tính năng, tập trung vào AI.

Lumy là ứng dụng Apple Watch của năm với tính năng theo dõi thời tiết, giờ mọc/lặn của Mặt Trời, chu kỳ Mặt Trăng và “giờ vàng” cho nhiều nhu cầu.

Trong hạng mục mới có trong năm nay, ứng dụng Apple Vision Pro của năm gọi tên What If…? An Immersive Story. Đây là app thực tế hỗn hợp, cho phép người chơi tương tác với những câu chuyện, nhân vật trong vũ trụ Marvel.

Tiếp theo, F1 TV thắng giải ứng dụng Apple TV của năm. Các giải thưởng game của năm lần lượt thuộc về AFK Journey (iPhone), Squad Busters (iPad), Thank Goodness You’re Here! (Mac) và Balatro+ (Apple Vision Pro).

Giao diện của Adobe Lightroom (trái) và Lumy. Ảnh: Apple.

Apple cũng chọn 6 ứng dụng cho giải tác động văn hóa. Công ty giải thích những app này “giúp người dùng khơi dậy trí tò mò, thúc đẩy mối liên kết giữa gia đình và bạn bè, đồng thời tạo nên một thế giới dễ tiếp cận hơn”.

Oko là một trong những cái tên nổi bật. Ứng dụng tích hợp AI giúp người khiếm thị hoặc thị lực kém dễ dàng di chuyển trên đường.

Cũng tích hợp AI, EF Hello hỗ trợ học ngôn ngữ thuộc mọi trình độ, giúp nâng cao kỹ năng giao tiếp và tương tác. Trong khi đó, DailyArt giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật kinh điển, thúc đẩy tò mò và tính hiếu kỳ của người dùng.

Tiếp theo, NYT Games mang đến các trò chơi ô chữ quen thuộc trên tạp chí New York Times. Trong khi đó, The Wreck kể lại câu chuyện dưới dạng tương tác, còn Do You Really Want to Know 2 là trò chơi mô phỏng những sắc thái trong cuộc sống người nhiễm HIV.