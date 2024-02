Những trải nghiệm 'lần đầu trong đời' của người dùng xe điện

Cuộc thi “Lái xe xanh - Rinh rồng vàng” là cơ hội để cộng đồng người sử dụng xe VinFast lan tỏa những trải nghiệm từ thực tế sử dụng xe điện.

Cảm giác thót tim khi ngập nước sâu nhưng cả người và xe đều bình an vô sự, khoảnh khắc ngọt ngào khi “tỏ tình” với trợ lý ảo thông minh và được đáp lại, hay những chuyến xe không sợ say cùng gia đình nhỏ… là những trải nghiệm lần đầu đầy cảm xúc được các thành viên trong cộng đồng VinFast chia sẻ ở cuộc thi “Lái xe xanh - Rinh rồng vàng”.

Xe vẫn bình an vô sự sau "trận thủy chiến"

Ngay trong chặng đầu tiên, cuộc thi “Lái xe xanh - Rinh rồng vàng” hướng tới cộng đồng người sử dụng xe VinFast đã nhận được hàng trăm bài thi. Nhiều người cho biết họ luôn mong muốn lan tỏa những trải nghiệm thực tế việc sử dụng xe điện VinFast và cuộc thi chính là cơ hội để làm điều đó.

Một trong những bài dự thi gây ấn tượng với người đọc và nhận được hàng nghìn lượt tương tác, bình luận trong vài ngày đăng tải là bài viết của khách hàng Nguyễn Thị Nhung (Thái Nguyên). Trên Facebook cá nhân, người dùng kể lại trải nghiệm đầy kịch tính cùng chiếc xe điện VF 8 trong đợt công tác Yên Bái vào tháng 10/2023.

Chị Nhung cho biết vào ngày chị đi công tác, trời Yên Bái mưa lớn suốt đêm. Tới gần sáng, sau khi được người dân sống gần đó đập cửa cảnh báo, chị mới “tá hỏa” phát hiện chiếc VF 8 của mình đã ngập trong biển nước. Lo sợ chiếc xe bị hỏng, chị Nhung vội vã lên xe nổ máy để đi tìm chỗ đất cao tránh nước, nhưng càng đi, nước ngập càng sâu. Di chuyển suốt 1 km, chị mới tìm được chỗ cao ráo dừng chân để sáng hôm sau gọi cứu hộ đưa xe về xưởng.

Ngâm trong mực nước cao suốt thời gian dài, dù chiếc xe vẫn hoạt động được nhưng không ít nước đã tràn vào xe. Chị Nhung chia sẻ đã phát khóc vì lo lắng, nhưng khi được bộ phận kỹ thuật của VinFast thông báo chiếc VF 8 chỉ cần vệ sinh, sấy khô, còn lại mọi thứ không có lỗi gì phát sinh, chị đã thở phào nhẹ nhõm.“Cảm ơn VinFast đã sản xuất ra một chiếc xe tuyệt vời”, chị viết trên trang cá nhân.

Chị Nhung càng tin tưởng vào lựa chọn xe điện VinFast sau sự cố xe ngập nước.

Bạn đồng hành thông minh

Với khách hàng Lệ Nguyễn, chiếc xe VF 5 Plus mang tới cho chị những trải nghiệm hơn cả một phương tiện di chuyển. Chị gọi chiếc xe của mình là “bạn đường thông minh” sau quãng đường hơn 1.000 km đồng hành. Người phụ nữ hóm hỉnh “kể tội” chiếc xe VF 5 Plus vì “quá thông minh”, đặc biệt là vị trợ lý ảo luôn nhiệt tình, lễ phép. Hễ chủ xe mở lời, trợ lý ảo sẽ nhanh chóng phục vụ, từ mở radio, nghe nhạc tới trả lời hàng loạt câu hỏi như “Hôm nay là ngày mấy?”, “Ngày này có sự kiện gì hay không?”, “Dự báo thời tiết những ngày tới thế nào?”…

Vị nữ khách hàng vui vẻ chia sẻ, có hôm rỗi rãi, chị hỏi bâng quơ: “VinFast, bạn có người yêu chưa?”. Trợ lý ảo đắn đo chút rồi nói: “Dạ chưa”. Chị tiếp tục hỏi ngay: “Bạn làm người yêu mình nhé!”. “Bạn xe” trả lời: “Ối, bạn tỏ tình với mình à” và nhanh nhảu “chốt” luôn: “Đồng ý! Đồng ý!”.

Cùng với người bạn trợ lý thông minh, chiếc xe điện VF 5 Plus còn được trang bị hàng loạt cảnh báo an toàn như cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo mở cửa, cảnh báo điểm mù… “Quá tinh tường” là lời khen của chị dành cho VF 5 Plus. Những tính năng an toàn khiến chủ xe tập trung hơn, xử lý tình huống tốt hơn, ngay cả với tay lái mới.

Đặc biệt, mẫu xe điện của VinFast giúp chị dễ dàng quản lý mọi tình huống, từ lập, theo dõi, ghi nhớ hồ sơ cá nhân; đồng bộ hoá thông tin, dữ liệu để tối ưu hoá khả năng vận hành; điều hướng, dẫn đường, hỗ trợ định vị xe từ xa; giám sát, theo dõi hành trình… “Hôm trước, trong bãi xe đông đúc, đang loay hoay thì vừa nhấn khóa, chiếc xe liền í ới ‘Tớ đây, tớ đây!’”, chị Lệ vui vẻ kể.

Những chiếc xe điện VinFast được khách hàng yêu quý gọi tên “bạn đường thông minh”.

Nữ khách hàng cho rằng các tính năng thông minh, hiện đại của VF 5 Plus “nhỉnh” hơn so với các mẫu SUV cùng phân khúc. “Tôi hạnh phúc là một trong những người đầu tiên được trải nghiệm những tiện ích mà xe VinFast VF 5 Plus mang đến”, chị Lệ Nguyễn bày tỏ trong phần kết bài viết.

Giống như chị Lệ, chủ xe VF 8 có tài khoản Facebook Trần Tùng Quân cũng thừa nhận, gia đình anh, đặc biệt là các con rất thích nghe kể chuyện vui từ trợ lý thông minh trên xe. Lần đầu tiên gia đình anh được trải nghiệm đi xe không có mùi xăng. Bởi thế, cả nhà không lo say xe và có cơ hội cùng nhau đi muôn nơi từ khi sở hữu chiếc VF 8.

Điều anh Quân yên tâm nhất là chi phí vận hành của xe điện khá hợp lý. Anh tính toán, chi phí “nuôi xe” khoảng 600-700 đồng/km đối với các khách hàng tiên phong như anh. Về dịch vụ hậu mãi, chủ xe VF 8 liệt kê hàng loạt quyền lợi như hai lần được đi nghỉ dưỡng ở resort 5 sao, hỗ trợ tiền khi xe phát sinh lỗi, tham gia cộng đồng VinFast toàn cầu, đi đâu cũng có “anh em VinFast thổ địa” giao lưu, kết bạn…

Những câu chuyện, trải nghiệm đầy cảm xúc về xe điện VinFast vẫn đang được người dùng kể lại trong cuộc thi "Lái xe xanh - Rinh rồng vàng". Cuộc thi tiếp tục diễn ra tới 19/3, mang tới cơ hội trúng vàng cho nhiều khách hàng với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 300 triệu đồng.