Người dùng tin tưởng đi xe điện VinFast 'chỉ lãi, không lỗ'

Sau một năm sử dụng, nhiều người dùng đúc kết đi xe điện VinFast lãi từ chi phí tiết kiệm, hậu mãi chu đáo đến khả năng vận hành cùng hệ tiện ích cao cấp.

Anh Hoàng Kha (Đống Đa, Hà Nội) chạy VF 8 Plus được hơn một năm và đang chờ nhận VF 6 để dành tặng vợ. Ban đầu, anh lựa chọn xe điện vì mong muốn trải nghiệm loại phương tiện đang là xu hướng trên thế giới. Sau một thời gian sử dụng, anh thừa nhận bản thân bất ngờ với những lợi ích chiếc xe có thể mang lại.

Mạnh mẽ và thông minh hơn theo thời gian

“Ngạc nhiên nhất là sức mạnh và khả năng tăng tốc của VF 8. Khi đi đường trường với chế độ lái Sport, VF 8 ‘chạy như bay’, không khác gì một chiếc xe thể thao”, anh Kha chia sẻ.

Xe điện VinFast mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng.

VF 8 Plus có 2 động cơ điện với công suất tới 300 kW, mô-men xoắn cực đại 620 Nm, nên sức mạnh ấn tượng hơn nhiều mẫu xe xăng cùng phân khúc. Dòng xe cỡ nhỏ hơn như VF 5 Plus, VF 6 hay VF 7 cũng có thông số động cơ thuộc hàng “khủng”, chưa kể lợi thế đạt mô-men xoắn cực đại ở nước ga đầu. Nhiều người dùng cho biết động cơ mạnh mẽ cùng khả năng bứt tốc không chỉ mang lại cảm giác lái tốt hơn, mà còn giúp chủ xe an toàn hơn khi vượt trên cao tốc hay di chuyển trên đèo, dốc.

Đặc biệt, theo anh Kha, dùng xe điện “lãi” nhất là được cập nhật, nâng cấp phần mềm liên tục. “Nhờ đó, xe điện càng dùng càng thông minh hơn, như một chiếc smartphone vậy”, anh cho biết.

Trong đợt cập nhật phần mềm gần đây nhất, VF 8 được bổ sung tính năng điều khiển từ xa. Thông qua ứng dụng VinFast trên điện thoại, chủ xe có thể kiểm soát trạng thái và điều khiển loạt tính năng: Khóa/mở khóa cửa; hạ kính; đóng/mở cốp sau; bật điều hoà; nháy đèn; bấm còi… Trước đó, VF 8 cũng được cải tiến nhiều tính năng liên quan đến trợ lý ảo, điều khiển màn hình trung tâm, hỗ trợ sạc xe, điều khiển xe hay các ứng dụng giải trí trên xe… Bên cạnh đó, sau khi được cập nhật phần mềm, VinFast VF e34 cũng có tầm hoạt động tăng từ 285 km/ lần sạc lên 318,6 km/lần sạc.

Các mẫu ôtô điện VinFast đều có trang bị ấn tượng so với xe xăng cùng phân khúc.

Những công nghệ được trang bị trên ôtô điện VinFast cũng được người dùng đánh giá cao. Chị Mai Phương (Đình Bảng, Bắc Ninh) cho biết kể từ khi sử dụng VF 9, chị yên tâm hơn hẳn khi lái xe đường dài nhờ các tính năng, tiện ích thông minh được ví như trợ thủ đắc lực trên mọi hành trình.

Các tính năng hỗ trợ lái ADAS như hỗ trợ lái trên cao tốc, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm… hay gói tính năng thông minh VF Connect như trợ lý ảo, tiện ích văn phòng, gia đình, hệ thống giải trí cao cấp… giúp mỗi chuyến đi của gia đình chị trở nên thú vị và an toàn hơn rất nhiều. “Chiếc xe như một ‘ngôi nhà di động’ có mọi thứ, đặc biệt an toàn kể cả khi đi trong phố hay đi xa”, chị Phương nói.

Chi phí tối ưu và hậu mãi chu đáo

Sức mạnh động cơ, khả năng vận hành và các tính năng thông minh là những yếu tố giúp VinFast thu hút khách hàng. Song, để người dùng thực sự gắn bó với xe điện, chi phí sử dụng lại được nhiều người quan tâm hơn cả.

Nhiều người dùng chọn mua xe điện VinFast vì chi phí sở hữu và “nuôi” xe đỡ tốn kém hơn hẳn so với xe xăng. Đơn cử, chiếc VF 6 chỉ có giá 675 triệu đồng (bản Base) và 765 triệu đồng (bản Plus), được miễn 100% phí trước bạ, nên chi phí lăn bánh chỉ tương đương giá niêm yết.

Ôtô điện VinFast sở hữu loạt tính năng an toàn hiện đại, đáp ứng tối đa nhu cầu của chủ xe.

Không những vậy, chi phí sử dụng xe điện lại rẻ hơn hẳn. “Chạy dịch vụ bằng xe điện chỉ có lãi, không có lỗ. Nếu thuê pin, tổng chi phí nhiên liệu gồm cả thuê và sạc chỉ khoảng hơn 900 đồng/km. Thậm chí nếu mua cả pin, những người chạy taxi như tôi chỉ tốn chưa đến 400 đồng/km”, anh Tuấn Thăng - tài xế taxi công nghệ đang sử dụng VF 5 Plus - cho biết.

Ngoài ra, chi phí bảo dưỡng tiết kiệm với chu kỳ dài gấp 2,5 lần xe xăng, ít linh kiện cần thay thế là những điểm cộng lớn với người chạy xe nhiều như anh Thăng.

Chính sách hậu mãi từ hãng xe Việt cũng là lý do khiến nhiều người gắn bó và yên tâm sử dụng xe điện. Các dòng ôtô điện VinFast được bảo hành 7-10 năm, với 8-10 năm cho pin - thời gian gấp đôi so với xe xăng. Cùng với đó, người dùng cũng được hỗ trợ bởi các dịch vụ khác như cứu hộ 24/7, sửa chữa và sạc pin lưu động, cam kết giá mua lại sau 5 năm…

Cuối cùng, hệ thống trạm sạc của VinFast liên tục được mở mới, bao phủ 63 tỉnh, thành từ các thành phố lớn đến khu vực miền núi, nông thôn. Hệ thống từ sạc thường đến siêu nhanh đầy đủ cũng giúp người dùng ngày càng gắn bó hơn với ôtô điện VinFast.

“Ở Việt Nam, chưa hãng xe nào có chế độ chăm sóc khách hàng tốt như VinFast”, anh Nam Nguyễn - chủ sở hữu VF 8 - khẳng định.