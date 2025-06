Những thương hiệu thấu hiểu người Việt, vì người Việt

Từ thương hiệu lâu đời đến thương hiệu mới ra mắt, các doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp mang theo khát vọng nâng niu vẻ đẹp người Việt và lan tỏa bản sắc Việt ra thế giới.

Chương trình Tinh Hoa Việt Chung Sức của Shopee chính thức đánh dấu 3 tháng đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trên hành trình phát triển bền vững trên sàn thương mại điện tử. Không chỉ là sân chơi cho các doanh nghiệp chia sẻ những câu chuyện kinh doanh thú vị, chương trình còn góp phần tôn vinh sản phẩm Việt, thúc đẩy người Việt dùng hàng Việt.

Trong tập phát sóng ngày 15/6, MC Nguyễn Lâm Thảo Tâm sẽ dẫn dắt người xem khám phá hành trình của ba thương hiệu Việt tiêu biểu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp: Bông Bạch Tuyết, S:kin Heritage và BareSoul. Dù khác nhau về tuổi đời hay quy mô, cả ba đều cùng mang tinh thần “vì người Việt”, xem sức khỏe, sự an toàn và vẻ đẹp tự nhiên của người Việt làm trọng tâm phát triển.

Bông Bạch Tuyết và sự hồi sinh của “tượng đài” 65 năm tuổi

Nhắc đến Bông Bạch Tuyết, nhiều người sẽ lập tức nhớ đến những gói bông gòn quen thuộc từng hiện diện trong hầu hết tủ thuốc gia đình Việt từ thành thị đến nông thôn. Được thành lập vào năm 1960, Bông Bạch Tuyết là một trong những thương hiệu lâu đời vẫn luôn kiên trì với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho người Việt thông qua những sản phẩm y tế thiết yếu như bông, băng gạc.

Dù từng trải qua không ít thăng trầm, Bông Bạch Tuyết vẫn không chấp nhận bị thời đại bỏ lại phía sau. Bằng cách nắm bắt xu hướng tiêu dùng hiện đại, thương hiệu đã chuyển mình mạnh mẽ với chiến lược chuyển đổi số, mở rộng kênh bán hàng sang thương mại điện tử và đa dạng hóa sản phẩm.

Dù trải qua nhiều biến động, thương hiệu vẫn giữ vững sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng với loạt sản phẩm đa dạng đạt chuẩn y tế, an toàn với khách hàng.

Không dừng lại ở các mặt hàng y tế truyền thống, Bông Bạch Tuyết không ngừng mở rộng danh mục sang các dòng sản phẩm chăm sóc cá nhân như tăm bông, khẩu trang và bông tẩy trang. Tất cả đều được sản xuất theo quy chuẩn y tế nghiêm ngặt, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn và tính thân thiện với môi trường.

Gian hàng Shopee Mall của Bông Bạch Tuyết ghi nhận những con số ấn tượng chỉ sau 3 năm “dấn thân” vào sàn TMĐT.

Song song, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ, Bông Bạch Tuyết nhanh chóng hiện diện trên các nền tảng thương mại điện tử, nơi tập trung đông đảo người tiêu dùng trẻ. Chỉ sau hơn 3 năm triển khai chiến lược này, sản phẩm bông tẩy trang Bông Bạch Tuyết đã vươn lên dẫn đầu thị phần trên Shopee.

Sự trở mình của Bông Bạch Tuyết không chỉ là câu chuyện tìm lại ánh hào quang của một thương hiệu lâu đời, mà còn là minh chứng cho khả năng cạnh tranh của những giá trị Việt nếu biết thích nghi và đổi mới kịp thời.

S:kin Heritage mang di sản Việt đi muôn nơi

Nếu Bông Bạch Tuyết đại diện cho một thương hiệu lâu đời đang nỗ lực lấy lại vị thế trong lòng người tiêu dùng, thì S:kin Heritage lại là hình ảnh của một thế hệ doanh nghiệp trẻ với góc nhìn mới mẻ và tinh thần sáng tạo đậm chất Việt. Dù chỉ mới được thành lập 2024, thương hiệu mỹ phẩm nội địa này đã nhanh chóng gây chú ý khi tiên phong đưa hình ảnh di sản văn hóa Việt Nam vào từng sản phẩm chăm sóc da, lĩnh vực vốn có sức lan tỏa mạnh mẽ đến thế hệ trẻ trong và ngoài nước.

Với S:kin Heritage, mỗi sản phẩm không chỉ là món đồ skincare, mà còn là một lát cắt di sản và văn hóa Việt Nam.

Với mong muốn “đưa hồn Việt đi khắp năm châu”, S:kin Heritage đã khéo léo gói ghém những câu chuyện văn hóa vào sản phẩm của mình - từ cái tên như nước tẩy trang Phú Xuân, sữa rửa mặt Bến Thành, toner Sơn Đoòng, serum Hạ Long cho đến thiết kế khắc họa hình ảnh di sản sống động trên bao bì. Tháng 3 vừa qua, thương hiệu đã kết hợp cùng sự kiện Bách hoa Bộ hành 2025 để ra mắt bộ sưu tập toner pad lấy cảm hứng từ Việt phục truyền thống, góp phần lan tỏa vẻ đẹp thuần Việt đến với bạn bè quốc tế.

Sản phẩm của S:kin Heritage không chỉ khoác trên mình "vẻ đẹp di sản", mà còn là sự kết hợp giữa tinh hoa thảo mộc quê hương và công thức chăm sóc da hiện đại. Các công thức đều được nghiên cứu kỹ lưỡng để đáp ứng được nhu cầu của làn da Việt vốn chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới. Tất cả sản phẩm đều đạt các chứng nhận uy tín từ những tổ chức kiểm nghiệm quốc tế như Dermatologically Tested, Bio Research và Eliced Skin.

Nhờ tinh thần sáng tạo không giới hạn, những thương hiệu trẻ như S:kin Heritage đang từng bước khẳng định vị thế riêng biệt và góp phần đưa bản sắc Việt vươn tầm thế giới.

S:kin Heritage tin rằng làn da Việt cũng là một “di sản” đáng trân trọng và nâng niu đúng cách. Bằng việc kết nối các giá trị truyền thống với nhu cầu làm đẹp hiện đại, thương hiệu không chỉ góp phần định hình bản sắc mỹ phẩm nội địa, mà còn hướng đến mục tiêu trở thành niềm tự hào của Việt Nam trên bản đồ làm đẹp thế giới.

BareSoul tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt thời 4.0

Trong nhịp sống hiện đại, người phụ nữ phải liên tục xoay xở giữa công việc, gia đình và vô số mối quan hệ xung quanh. Thời gian dành cho bản thân, đặc biệt là việc chăm sóc vẻ ngoài, ngày càng trở nên xa xỉ. Nhưng dù bận rộn đến đâu, họ vẫn khát khao được là phiên bản đẹp nhất của bản thân.

BareSoul hướng đến vẻ đẹp tự nhiên và sự tự tin từ bên trong, tiếp thêm sức mạnh cho phụ nữ yêu bản thân mình.

Sáu năm trước, BareSoul được sáng lập với mong muốn xóa bỏ quan niệm rằng phụ nữ quá bận rộn để chăm sóc bản thân. Thương hiệu tin rằng việc yêu thương chính mình không nên là một điều xa xỉ, mà là một trải nghiệm đầy hạnh phúc và cảm hứng mỗi ngày. Phát triển với tinh thần tối giản và bền vững, BareSoul hướng đến việc đồng hành cùng phụ nữ Việt trên hành trình tự yêu thương, để mỗi sản phẩm không chỉ chăm sóc làn da mà còn nâng niu cả tinh thần phái đẹp.

Từ việc lựa chọn nguyên liệu, nghiên cứu công thức đến thiết kế bao bì, BareSoul đều thực hiện dựa trên 3 triết lý cốt lõi: Lành tính - Hiệu quả - Đa năng. Thương hiệu lựa chọn sử dụng các thành phần tự nhiên từ vùng nhiệt đới Đông Nam Á như dầu mù u, tinh dầu bưởi, bơ hạt mỡ, cam ngọt... vì chúng không chỉ an toàn làn da nhạy cảm và cả phụ nữ mang thai, mà còn phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam và đặc điểm cấu trúc da, tóc của người châu Á.

Đặc biệt, mỗi sản phẩm đều được tích hợp ít nhất hai chức năng, giúp rút gọn chu trình làm đẹp nhưng vẫn đảm bảo mang lại hiệu quả rõ rệt. Thiết kế bao bì tối giản nhưng nổi bật với những gam màu rực rỡ lấy cảm hứng từ vùng nhiệt đới, mang lại cảm giác tích cực và tràn đầy năng lượng cho người sử dụng.

Không dừng lại ở việc tạo ra những sản phẩm chất lượng, BareSoul luôn nỗ lực lan tỏa những giá trị tích cực qua các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là những dự án giáo dục và hỗ trợ phụ nữ. Với thông điệp “Beautiful in your own skin”, thương hiệu mong muốn tiếp thêm sự tự tin để mỗi người phụ nữ đều học được cách yêu thương bản thân và tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Hiểu nhịp sống tất bật của phụ nữ hiện đại, các sản phẩm BareSoul được thiết kế “đa-zi-năng” để họ có thể chăm sóc cho bản thân ngay cả trong những ngày bận rộn nhất.

Dù là thương hiệu lâu năm hay doanh nghiệp trẻ, Bông Bạch Tuyết, S:kin Heritage và BareSoul đều đặt người Việt làm trung tâm trong mọi sản phẩm. Từ chất lượng bên trong đến thiết kế đậm bản sắc bên ngoài, cả ba đang góp phần tái định nghĩa giá trị hàng Việt trong thời đại mới. Họ sẽ cùng góp mặt trong chương trình Tinh Hoa Việt Chung Sức để kể những câu chuyện kinh doanh đầy cảm hứng và lan tỏa niềm tin vào sản phẩm Việt.

Chương trình giúp doanh nghiệp đưa sản phẩm Việt chất lượng đến gần hơn tới người dùng cả nước không chỉ nhờ tính tương tác cao, mà còn đi cùng nhiều ưu đãi độc quyền do Shopee trợ giá.

Độc giả đặt lịch hẹn xem livestream phát sóng lúc 11h thứ bảy, ngày 15/6 và khám phá bộ sưu tập sản phẩm Việt chất lượng từ chương trình ngay tại đây.